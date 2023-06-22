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Шольц обратился к Эрдогану с призывом расширить НАТО

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал президента Турции расчистить путь для вступления в НАТО еще одной страны.

22 июня 2023, 18:00
Автор:
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Slava Kot
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Немецкий канцлер Олаф Шольц обратился к лидеру Турции Реджепу Эрдогану с призывом одобрить вступление Швеции в НАТО. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание "Европейская правда".

Шольц обратился к Эрдогану с призывом расширить НАТО

Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Турции Реджеп Эрдоган. Фото из открытых источников

Выступая перед немецкими депутатами в Бундестаге, Шольц отметил, что Швеция должна стать членом военного альянса до саммита НАТО в Вильнюсе, который пройдет 11 и 12 июля.


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"Я обращаюсь к президенту Турции Эрдогана с призывом расчистить путь для этого сейчас – как мы все вместе решили в прошлом году в Мадриде", – сказал канцлер Германии Олаф Шольц.

Для вступления Швеции в НАТО необходимо получить подтверждение всех членов военного альянса. Однако заявку Швеции до сих пор не одобрили Турция и Венгрия.

Напомним, что после полномасштабного вторжения в Украину Финляндия и Швеция решили отказаться от нейтрального статуса и присоединиться к НАТО. Обе страны подали одновременную заявку на вступление в Альянс. Однако Турция направила дополнительные требования для Швеции и приостановила рассмотрение заявки на вступление скандинавской. Это произошло после того, как в Швеции сожгли Коран перед турецким посольством.

Ранее портал "Комментарии" писал, что ускоренное вступление Украины в НАТО невозможно, однако Шольц назвал альтернативу. Немецкий политик обещает на саммите НАТО в Литве поддержать гарантию безопасности для Украины.

Также "Комментарии" писали о том, что 31 страна-член НАТО не может единогласно выбрать нового генсека. Йенс Столтенберг заявлял, что покинет пост по истечении срока полномочий осенью. Несмотря на то, что уже существует наиболее вероятный вариант решения этого вопроса.



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Источник: https://www.eurointegration.com.ua/news/2023/06/22/7164180/
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