Швеция критически отреагировала на шантаж Венгрии по вступлению в НАТО

Венгрия выставила условие Швеции, при котором согласится ратифицировать договор о вступлении скандинавской страны в НАТО. Швеция критически отнеслась к такому шантажу со стороны Венгрии. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание "Европейская правда".

Глава МИД Швеции Тобиас Бильстрём. Фото из открытых источников

Руководитель аппарата премьера Венгрии Балаш Орбан заявил, что его страна готова ратифицировать вступление Швеции в НАТО, если скандинавская страна выполнит венгерские условия. Венгрия ждет "заверений", что Швеция не буду вмешиваться во внутреннюю политику страны. На такие заявления ответил глава МИД Швеции Тобиас Бильстрём, сказавший, что Стокгольм не будет предоставлять никаких гарантий для Венгрии.

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"Нет никаких специальных меморандумов, нет никаких специальных соглашений с Венгрией, и мы не намерены их заключать", – сказал министр иностранных дел Швеции.

В пример Бильстрем поставил Финляндию.

"Отмечу, что Финляндия, чей протокол был только ратифицирован, имеет точно такие же взгляды на вопросы верховенства права, как и Швеция, так же как и ЕС", — говорит глава МИД Швеции.

Напомним, что после нападения России на Украину Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО. Пока только две страны не ратифицировали соглашения — Венгрия и Турция. Турция согласилась в ближайшие месяцы проголосовать за соглашение Финляндии, а из-за скандала с поджогом Корана в Стокгольме отказалась ратифицировать соглашение со Швецией. В свою очередь Венгрия по неизвестным причинам решила голосовать за принятие скандинавских стран в НАТО в отдельности.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что МИД России отреагировал на решение о вступлении Финляндии в НАТО.

Также "Комментарии" писали о том, что венгры нашли виновного в рекордной инфляции. Оказалось, что это не Россия и не Орбан.