Швеция уже просит НАТО защиты от России: в чем причина

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что укрепление обороны его страны вблизи границ с Россией является одним из основных приоритетов Швеции, которые необходимо обсудить с НАТО после присоединения к военному альянсу на прошлой неделе. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Newsweek".

Швеция в НАТО. Фото: из открытых источников

Отмечается, что Швеция предоставляет альянсу доступ к Готланду, острову в Балтийском море, расположенному недалеко от границы российского Калининграда. По словам Кристерссона, обеспечение безопасности Готланда является "одним из очевидных вопросов, которые следует обсудить с нашими новыми союзниками по НАТО", добавив, что военное присутствие Швеции на острове относительно "невелико".

"Есть немало вопросов относительно того, как использовать наши ресурсы и на чем сосредоточить больше всего усилий", — добавил Кристерссон.

По его словам, нужно усилить присутствие стран НАТО в Балтийском море, присутствия на Готланде, усилить наблюдение.

Готланд расположен примерно в 186 милях от границы с Калининградом, где находится российский Балтийский флот. Остров служит стратегическим центром контроля над Балтийским морем, которое также граничит со вторым по величине городом России, Санкт-Петербургом.

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Также издание "Комментарии" сообщало – на севере Финляндии, Швеции и Норвегии начались масштабные военные учения стран НАТО под названием Nordic Response 24, которые продлятся до 15 марта. При этом в самом Альянсе происходят серьезные дискуссии, в том числе о вероятной отправке военнослужащих в Украину. Дают о себе знать и тревожные сигналы, идущие из США. И в ракурсе снижения поддержки Украины. И касательно того, что в случае возвращения Дональда Трампа в президенты, он может либо вывести свою страну из НАТО, либо "забыть" об обещании помогать Европе. О чем говорят процессы, идущие сейчас в НАТО? Какие трансформации может пережить Альянс – и переживет ли? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.



