Ситуация становится все более напряженной: куда Германия срочно перебрасывает комплекс ПВО Patriot

Вооруженные силы Германии перебрасывают комплекс ПВО Patriot в Турцию в рамках поддержки интегрированной обороны восточного фланга НАТО. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в пресс-службе правительства Германии.

Комплекс ПВО Patriot. Фото: из открытых источников

"Немецкие вооруженные силы планируют поддерживать интегрированную противовоздушную оборону НАТО на юго-восточном фланге с помощью оперативной группы ПВО Patriot в Турции, которая начнется в конце июня 2026 года", — говорится в сообщении немецкого правительства.

В материале отмечается, что развертывание нового комплекса запланировано до сентября 2026 года и будет состоять из огневой части Patriot и примерно 150 немецких солдат из ракетного крыла ПВО №1 в Хузуми.

"Германия берет на себя все большую ответственность в рамках НАТО. Мы делаем это на восточном фланге, на Крайнем Севере — а теперь также в Турции на юго-восточном фланге НАТО. Наши солдаты очень тесно координируют свои действия с турецкими и американскими партнерами", — отметил министр обороны Германии Борис Писториус.

Он также добавил, что в прошлом году немецкие Patriot были развернуты в Польше, защищая логистический центр НАТО в Жешуве.

