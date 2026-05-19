logo

BTC/USD

76751

ETH/USD

2113.14

USD/UAH

44.16

EUR/UAH

51.41

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир НАТО Ситуация становится все более напряженной: куда Германия срочно перебрасывает комплекс ПВО Patriot
commentss НОВОСТИ Все новости

Ситуация становится все более напряженной: куда Германия срочно перебрасывает комплекс ПВО Patriot

Берлин хочет существенно укрепить восточный фланг НАТО

19 мая 2026, 12:25
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Вооруженные силы Германии перебрасывают комплекс ПВО Patriot в Турцию в рамках поддержки интегрированной обороны восточного фланга НАТО. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в пресс-службе правительства Германии.

Ситуация становится все более напряженной: куда Германия срочно перебрасывает комплекс ПВО Patriot

Комплекс ПВО Patriot. Фото: из открытых источников

"Немецкие вооруженные силы планируют поддерживать интегрированную противовоздушную оборону НАТО на юго-восточном фланге с помощью оперативной группы ПВО Patriot в Турции, которая начнется в конце июня 2026 года", — говорится в сообщении немецкого правительства.

В материале отмечается, что развертывание нового комплекса запланировано до сентября 2026 года и будет состоять из огневой части Patriot и примерно 150 немецких солдат из ракетного крыла ПВО №1 в Хузуми.

"Германия берет на себя все большую ответственность в рамках НАТО. Мы делаем это на восточном фланге, на Крайнем Севере — а теперь также в Турции на юго-восточном фланге НАТО. Наши солдаты очень тесно координируют свои действия с турецкими и американскими партнерами", — отметил министр обороны Германии Борис Писториус.

Он также добавил, что в прошлом году немецкие Patriot были развернуты в Польше, защищая логистический центр НАТО в Жешуве.

Читайте также на портале "Комментарии" — украинские военные не только овладели современными западными технологиями в рекордно короткие сроки, но и начали делиться собственными наработками с иностранными партнерами. Об этом заявил командующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи.

Также издание "Комментарии" сообщало – технологический кризис западных систем ПВО: Patriot скоро будут не актуальны.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.bmvg.de/de/presse/bundeswehr-unterstuetzt-nato-luftverteidigung-suedostflanke-6103598
Теги:

Новости

Все новости