Ситуація стає більш напруженою: куди Німеччина терміново перекидає комплекс ППО Patriot

Кравцев Сергей
Збройні сили Німеччини перекидають комплекс ППО Patriot до Туреччини у рамках підтримки інтегрованої оборони східного флангу НАТО. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у прес-службі уряду Німеччини.
Комплекс ППО Patriot. Фото: з відкритих джерел
У матеріалі наголошується, що розгортання нового комплексу заплановано до вересня 2026 року і складатиметься з вогневої частини Patriot та приблизно 150 німецьких солдатів з ракетного крила ППО №1 у Хузумі.
Він також додав, що минулого року німецькі Patriot були розгорнуті у Польщі, захищаючи логістичний центр НАТО у Жешуві.
