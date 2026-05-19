logo_ukra

BTC/USD

76751

ETH/USD

2113.14

USD/UAH

44.16

EUR/UAH

51.41

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ НАТО Ситуація стає більш напруженою: куди Німеччина терміново перекидає комплекс ППО Patriot
commentss НОВИНИ Всі новини

Ситуація стає більш напруженою: куди Німеччина терміново перекидає комплекс ППО Patriot

Берлін хоче суттєво зміцнити східний фланг НАТО

19 травня 2026, 12:25
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Збройні сили Німеччини перекидають комплекс ППО Patriot до Туреччини у рамках підтримки інтегрованої оборони східного флангу НАТО. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у прес-службі уряду Німеччини.

Ситуація стає більш напруженою: куди Німеччина терміново перекидає комплекс ППО Patriot

Комплекс ППО Patriot. Фото: з відкритих джерел

"Німецькі збройні сили планують підтримувати інтегровану протиповітряну оборону НАТО на південно-східному фланзі за допомогою оперативної групи ППО Patriot у Туреччині, яка розпочнеться наприкінці червня 2026 року", — йдеться у повідомленні німецького уряду.

У матеріалі наголошується, що розгортання нового комплексу заплановано до вересня 2026 року і складатиметься з вогневої частини Patriot та приблизно 150 німецьких солдатів з ракетного крила ППО №1 у Хузумі.

"Німеччина бере на себе дедалі більшу відповідальність у рамках НАТО. Ми робимо це на східному фланзі, на Крайній Півночі — а тепер також у Туреччині на південно-східному фланзі НАТО. Наші солдати дуже тісно координують свої дії з турецькими та американськими партнерами", — зазначив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

Він також додав, що минулого року німецькі Patriot були розгорнуті у Польщі, захищаючи логістичний центр НАТО у Жешуві.

Читайте також на порталі "Коментарі" — українські військові не лише опанували сучасні західні технології в рекордно короткі терміни, а й почали ділитися власними напрацюваннями з іноземними партнерами. Про це заявив командувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі генерал Крістофер Каволі.

Також видання "Коментарі" повідомляло — технологічна криза західних систем ППО: Patriot скоро будуть не актуальні.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.bmvg.de/de/presse/bundeswehr-unterstuetzt-nato-luftverteidigung-suedostflanke-6103598
Теги:

Новини

Всі новини