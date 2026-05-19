Ситуація стає більш напруженою: куди Німеччина терміново перекидає комплекс ППО Patriot

Збройні сили Німеччини перекидають комплекс ППО Patriot до Туреччини у рамках підтримки інтегрованої оборони східного флангу НАТО. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у прес-службі уряду Німеччини.

Комплекс ППО Patriot. Фото: з відкритих джерел

"Німецькі збройні сили планують підтримувати інтегровану протиповітряну оборону НАТО на південно-східному фланзі за допомогою оперативної групи ППО Patriot у Туреччині, яка розпочнеться наприкінці червня 2026 року", — йдеться у повідомленні німецького уряду.

У матеріалі наголошується, що розгортання нового комплексу заплановано до вересня 2026 року і складатиметься з вогневої частини Patriot та приблизно 150 німецьких солдатів з ракетного крила ППО №1 у Хузумі.

"Німеччина бере на себе дедалі більшу відповідальність у рамках НАТО. Ми робимо це на східному фланзі, на Крайній Півночі — а тепер також у Туреччині на південно-східному фланзі НАТО. Наші солдати дуже тісно координують свої дії з турецькими та американськими партнерами", — зазначив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

Він також додав, що минулого року німецькі Patriot були розгорнуті у Польщі, захищаючи логістичний центр НАТО у Жешуві.

