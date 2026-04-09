logo_ukra

BTC/USD

70959

ETH/USD

2180.94

USD/UAH

43.38

EUR/UAH

50.76

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

commentss НОВИНИ Всі новини

Приховувати це більше немає сенсу: Рютте розкрив деталі непростої розмови з Трампом

Марк Рютте заявив, що Дональд Трамп "чітко сказав, що думає" щодо союзників у НАТО

9 квітня 2026, 07:28
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що президент США Дональд Трамп дуже невдоволений рівнем участі багатьох партнерів в операції проти Ірану. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в матеріалі "CNN".

Марк Рютте. Фото: з відкритих джерел

"Він (Дональд Трамп – ред.) чітко сказав мені, що думає про те, що сталося за останні кілька тижнів. Це дуже тонка картина", – заявив генсек НАТО.

Рютте та Трамп зустрілися менш ніж через добу після того, як американський лідер оголосив про двотижневе перемир'я з Іраном.

Крім того, Марк Рютте відмовився говорити, чи говорив Дональд Трамп про вихід з НАТО, проте натякнув на непросту розмову, яку він охарактеризував, як "дуже відверту і відкриту".

Читайте також на порталі "Коментарі" — Трамп проти НАТО: чому візит Рютте до Білого дому може не врятувати Північноатлантичний Альянс.

Також видання "Коментарі" повідомляло – президент США Дональд Трамп припускає план покарання деяких країн-членів НАТО, які, на його думку, не надали достатньої підтримки операції проти Ірану. Як передає портал "Коментарі", про це пише The Wall Street Journal, з посиланням на офіційних осіб адміністрації.

Посилаючись на джерела ЗМІ, цей план, зокрема, передбачає виведення американських військ з таких держав і розміщення їх у країнах, які надали значну підтримку кампанії США в Ірані. Наприклад, Вашингтон може закрити деякі військові бази в Іспанії чи Німеччині.

Цей крок відрізняється від недавніх погроз Трампа повністю вивести США з Альянсу, що за законом він не може зробити без схвалення Конгресу, пише WSJ.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://edition.cnn.com/2026/04/08/world/live-news/iran-war-trump-us-ceasefire?t=1775692317316
Теги:

Новини

Всі новини