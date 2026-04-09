Обида не пошла: Трамп хочет наказать ряд стран НАТО за недостаточную помощь США

Президент США Дональд Трамп допускает план наказания некоторых стран-членов НАТО, которые, по его мнению, не оказали достаточной поддержки операции против Ирана. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Wall Street Journal", со ссылкой на официальных лиц администрации.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Ссылаясь на источники СМИ отмечает, этот план, в частности, предусматривает вывод американских войск из таких государств и размещение их в странах, которые оказали значительную поддержку кампании США в Иране.

Для примера, Вашингтон может закрыть некоторые военные базы в Испании или Германии.

Этот шаг отличается от недавних угроз Трампа полностью вывести США из Альянса, что по закону он не может сделать без одобрения Конгресса, пишет WSJ.

Как отмечают журналисты, этот план сейчас находится на начальной стадии обсуждения и является лишь одним из нескольких сценариев, которые рассматривает администрация Трампа.

В то же время он подчеркивает все больший разрыв между позициями Вашингтона и европейских партнеров после решения США начать боевые действия в Иране. По данным WSJ, инициатива уже получила поддержку среди ключевых должностных лиц администрации Трампа.

