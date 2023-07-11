СМИ узнали о реакции Запада на упреки Зеленского

Западные дипломаты обиделись на жестокие публичные упреки президента Украины Владимира Зеленского по поводу их позиции для Украины. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на "Politico".

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский в первый день саммита НАТО, по пути в Вильнюс, где проходит мероприятие, раскритиковал отсутствие среди стран Альянса четкой позиции по приему Украины в свои ряды. По его словам, так остается возможность торговаться в переговорах с Россией членством Украины в НАТО. Что, уверен президент, мотивирует страну-агрессора продолжать свой террор.

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Западная пресса также отмечает, что в НАТО до сих пор не пришли к консенсунсному решению касательно перспектив членства Украины в Альянсе, а также гарантий безопасности для нашей страны на период до этого.

Журналисты "Комментариев" решили поинтересоваться у экспертов, как те оценивают давление, оказываемое Зеленским на Запад? Может ли что-то переломить позицию тех же США и Германии, которые, согласно данным СМИ, больше всего на данный момент выступают против более решительных формулировок и обещаний Украине?

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Ранее "Комментарии" писали – есть ли у мира понимание, что Украина будет в НАТО – что даст Киеву вильнюсский саммит. Эксперты детально разобрались в ситуации, что сложилась на сегодняшний день.



