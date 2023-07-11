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СМИ узнали о реакции Запада на упреки Зеленского

По информации Politico, западные дипломаты обиделись на Зеленского за критику НАТО

сегодня, 16:40
Автор:
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Кравцев Сергей
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Западные дипломаты обиделись на жестокие публичные упреки президента Украины Владимира Зеленского по поводу их позиции для Украины. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на "Politico".

СМИ узнали о реакции Запада на упреки Зеленского

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский в первый день саммита НАТО, по пути в Вильнюс, где проходит мероприятие, раскритиковал отсутствие среди стран Альянса четкой позиции по приему Украины в свои ряды. По его словам, так остается возможность торговаться в переговорах с Россией членством Украины в НАТО. Что, уверен президент, мотивирует страну-агрессора продолжать свой террор. 


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Западная пресса также отмечает, что в НАТО до сих пор не пришли к консенсунсному решению касательно перспектив членства Украины в Альянсе, а также гарантий безопасности для нашей страны на период до этого.                                                             

Журналисты "Комментариев" решили поинтересоваться у экспертов, как те оценивают давление, оказываемое Зеленским на Запад? Может ли что-то переломить позицию тех же США и Германии, которые, согласно данным СМИ, больше всего на данный момент выступают против более решительных формулировок и обещаний Украине?                                    

Читайте также на портале "Комментарии" — стоит ли ждать громких сенсаций от саммита в Вильнюсе – что может решиться в последний момент.

Ранее "Комментарии" писали – есть ли у мира понимание, что Украина будет в НАТО – что даст Киеву вильнюсский саммит. Эксперты детально разобрались в ситуации, что сложилась на сегодняшний день.




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