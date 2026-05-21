Чи збережеться НАТО без США: ексгенсек зробив важливу заяву

Колишній генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає, що чинний розрив між США та Європою є найглибшим за дуже довгий час. Про це екс-генсек сказав у програмі Agenda Special.

Єнс Столтенберг. Фото: з відкритих джерел

Столтенберг застеріг, що Північноатлантичний Альянс не зможе вижити без США, водночас стверджуючи, що ЄС не здатний замінити НАТО.

"Ні, не той НАТО, який ми знали майже 80 років, адже йдеться про Європу та США, які разом протистоять усім загрозам. Саме тому так важливо зробити все можливе, щоб не допустити розколу між Європою та США", – сказав Єнс Столтенберг.

Втім, Столтенберг також застеріг від надмірних спекуляцій щодо майбутнього НАТО.

"У Москві не повинно бути жодної невизначеності щодо нашої готовності захищати одне одного", – сказав колишній генеральний секретар НАТО.

Також Столтенберг відкинув ідею того, що ЄС зі своєю армією зможе замінити НАТО.

"Я дуже поважаю ЄС, але не вірю, що ЄС може замінити НАТО, коли йдеться про колективну безпеку та гарантії оборони", – додав екс-генсек.

