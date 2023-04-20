Стало известно, когда начнутся переговоры о вступлении Украины в НАТО.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским в Киеве заявил, что на июльском саммите в Вильнюсе одним из важных вопросов будет обсуждение странами-членами Альянса гарантии безопасности для Украины, а также вопрос ее членства в Альянсе, пишут "Комментарии".



Украина по праву должна найти место в НАТО, - Генсек

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"Президент Зеленский поднял вопросы членства и гарантий безопасности для Украины. И это будет важным элементом повестки дня на этой встрече, и НАТО готовится к этому. Украина выбирает свое будущее в евроатлантической семье, будущее Украины в НАТО и члены Альянса с этим согласны", — отметил генсек НАТО.

Генеральный секретарь НАТО высказался в поддержку инициированной Президентом Владимиром Зеленским формулы мира и заверил, что Альянс и дальше будет укреплять украинскую армию. Он также отметил, что страны НАТО сосредоточены на том, чтобы обеспечить поддержку Украины, в частности, в военном плане. Эти вопросы будут обсуждаться на завтрашней встрече в формате Рамштайн и на саммите НАТО в Вильнюсе.

"Должны обеспечить как можно более мощные возможности украинской безопасности. Украина по праву должна найти место в евроатлантической семье и место Украины по праву — в НАТО. И мы поможем. С нашей поддержкой мы сделаем это возможным", – отметил он.





Напомним, как информировали "Комментарии", сегодня, 20 апреля, Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прибыл с неанонсированным визитом в Киев и во время встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским высоко оценил храбрость ВСУ и устойчивость украинского народа, вдохновляющие весь мир.

"Комментарии" писали и о том, что накануне заместитель госсекретаря Венди Шерман на открытии конференции НАТО предупредила союзников, что российский диктатор может использовать ядерное оружие.



Как писали "Комментарии", Генсек НАТО Йенс Столтенберг посетил Украину впервые с начала полномасштабного вторжения.