Столтенберг напомнил главную цель войны Путина против Украины

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Кравцев Сергей
Целью российского диктатора Владимира Путина было не дать Украине двигаться в сторону НАТО и ЕС. Именно из-за того, что Киев демократическим путем сам решил куда ему двигать и с кем, Путин и начал полномасштабную войну. Как передает портал "Комментарии", об этом во время церемонии поднятия флага Швеции у штаб-квартиры Альянса заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.
Йенс Столтенберг. Фото: из открытых источников
По словам генсека НАТО, Украина сейчас ближе к членству, чем когда-либо прежде и это также демонстрирует большую стратегическую ошибку, которую совершил президент РФ Владимир Путин, когда вторгся на Украину.
Столтенберг добавил, Путин хотел меньше НАТО, он получает больше НАТО, больше военного присутствия НАТО в восточной части нашего Альянса. Финляндия и Швеция являются полноправными членами, а Украина ближе к членству в НАТО, чем когда-либо прежде.
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Также издание "Комментарии" сообщало – что начинает осознавать Европа: есть ли перспектива увеличения помощи Украине.
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Ігор
сегодня, 15:13
Бреше і повторює наративи корумпованого Фюрера. Це суто юдейський конфлікт який розпалювала пропаганда Портнікова Соловйова. Зараз юдеєць подивився в очі і тепер власники цієї війни в нього підконтрольні. Вони як мантру повторюють, що мир настане коли Путін виведе війська. Насправді Фюрер скористається цим щоб піти далі і грабувати нищити. Обидві сторони не приймуть існування один одного. В той час як беняфіціарами будуть юдейці.