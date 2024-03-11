Столтенберг напомнил главную цель войны Путина против Украины

Целью российского диктатора Владимира Путина было не дать Украине двигаться в сторону НАТО и ЕС. Именно из-за того, что Киев демократическим путем сам решил куда ему двигать и с кем, Путин и начал полномасштабную войну. Как передает портал "Комментарии", об этом во время церемонии поднятия флага Швеции у штаб-квартиры Альянса заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Йенс Столтенберг. Фото: из открытых источников

"Украина станет союзником НАТО. Вопрос не "если", а "когда" станет", — высказал уверенность Йенс Столтенберг.

По словам генсека НАТО, Украина сейчас ближе к членству, чем когда-либо прежде и это также демонстрирует большую стратегическую ошибку, которую совершил президент РФ Владимир Путин, когда вторгся на Украину.

"Потому что, как вы помните, его целью было не дать Украине двигаться в сторону НАТО и ЕС. Он потребовал, чтобы Альянс сделало заявление, фактически подписало договор с Россией, о том, что не должно быть дальнейшего расширения НАТО за счет какой-либо страны Европы. А сейчас он получил прямо противоположное", – констатировал генсек.

Столтенберг добавил, Путин хотел меньше НАТО, он получает больше НАТО, больше военного присутствия НАТО в восточной части нашего Альянса. Финляндия и Швеция являются полноправными членами, а Украина ближе к членству в НАТО, чем когда-либо прежде.

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