Столтенберг назвал единственный способ Украины стать членом НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс видит различные варианты, обсуждаемые по поводу членства Украины в НАТО. Однако, по мнению Столтенберга, у Украины есть только одна возможность присоединиться к альянсу – не дать Путину победить в войне.



Генсек НАТО Йенс Столтенберг. Фото из открытых источников

Йенс Столтенберг во время интервью в телемарафоне ответил на идею о возможном членстве Украины в НАТО частями. Сначала к НАТО присоединятся все подконтрольные территории Украины, а затем те, которые будут деоккупированы в ходе войны.

Столтенберг заявил, что в НАТО "видят разные модели". Однако, генсек НАТО был осторожным в своих высказываниях и указал, что важно сообщение, которое получила Украина от стран союзников о ее "необратимом пути к членству" в НАТО.

Генсек подчеркнул, что единственным возможным вариантом членства Украины в НАТО будет недопущение победы российского диктатора Владимира Путина.

"Если Путин победит, то и не будет никакого обсуждения вопроса членства. Единственный способ обеспечить членство Украины в НАТО – это не дать Путину победить, а значит обеспечить, чтобы Украина оставалась суверенной и независимой", — подытожил Столтенберг.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Столтенберг дал окончательный ответ о возможности Польши сбивать российские ракеты над территорией Украины.

Также "Комментарии" писали о сообщениях из Венгрии, где заявили, что членство Украины в НАТО невозможно, пока идет война с Россией. Глава венгерского МИД Петер Сиярто объяснил, что это увеличивает риск прямого конфликта НАТО с Россией.