Столтенберг отреагировал на угрозы России по поводу членства Финляндии в НАТО

В ходе беседы с журналистами Генсека НАТО Йенса Столтенберга попросили прокомментировать заявления Кремля о готовности усилить свой военный потенциал вблизи границ с Финляндией в ответ на вступление скандинавской страны в НАТО. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание "Европейская правда".



Генсек НАТО Йенс Столтенберг. Фото из открытых источников

4 апреля Финляндия станет официально 31 членом НАТО. На такие сообщения отреагировали в России, где заявили об усилении своих войск на западе и севере страны из-за увеличения общей границы с НАТО. На такие заявления из РФ ответил журналистам Генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

Глава НАТО заявил, что Североатлантический союз постоянно видел присутствие войск вблизи границ Финляндии и Швеции.

"Мы также видели, что президент России Путин готов применять силу против соседей", — говорит Столтенберг, вспомнив вторжение России в Грузию, Крым и наконец полномасштабную войну.

Генсек НАТО заявил, что именно Путин спровоцировал вступление Финляндии в НАТО, ведь одной из целей вторжения российский президент называл уменьшение сил НАТО у своих границ. Таким образом, Путин хотел испугать другие страны от курса в сторону военного альянса, однако спровоцировал обратный эффект.

"Собственно, именно вторжение России в Украину в прошлом году подтолкнуло Финляндию и Швецию к решению подавать заявки на вступление в НАТО", — говорит Столтенберг.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Столтенберг прокомментировал позицию НАТО по вступлению Украины в военный альянс.

Также "Комментарии" писали о большом дипломатическом поражении Путина.