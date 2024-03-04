Страна-член НАТО ответила Маску на заявление о необходимости распустить альянс

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс отреагировал на сообщения американского бизнесмена Илона Маска, заявившего, что НАТО потеряло цель своего существования после распада СССР. По словам лидера Латвии, НАТО существует из-за существования врагов свободного мира, в том числе и России.
Илон Маск. Фото из открытых источников
Генеральный директор Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что удивлен в том, что НАТО продолжает существовать, когда его главный враг и причина создания — Варшавский договор, больше не существует.
На эти слова ответил президент Латвии Эдгарс Ринкевичс.
Интересно, что социальная сеть X, принадлежащая Илону Маску и в которой американский миллиардер разместил свое сообщение с непониманием почему существует НАТО, сделала предупредительное сообщение под текстом Маска. В нем указано, что НАТО была создана как организация для безопасности и свободы стран, а сам альянс уважает принципы демократии и верховенства права. Кроме того, Варшавский договор был подписан через 6 лет после создания НАТО. Что отрицает слова Маска о том, что НАТО было создано как ответ на страны Варшавского договора.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что американский миллиардер Илон Маск критикует Джо Байдена из-за иммиграционной проблемы в США и обвиняет президента в "наглой лжи".
Также "Комментарии" писали, что Илон Маск согласился с мнением о поражении Украины в войне против России. По словам американского бизнесмена, помощь США не изменит ситуацию на поле боя, а мирные соглашения Киев должен был заключить с Москвой еще в прошлом году.
Обсуждения
Новости