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Страна-член НАТО ответила Маску на заявление о необходимости распустить альянс

В Латвии, которая является членом НАТО, отреагировали на заявление Илона Маска о необходимости расформировать НАТО.

сегодня, 09:40
Автор:
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Slava Kot
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Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс отреагировал на сообщения американского бизнесмена Илона Маска, заявившего, что НАТО потеряло цель своего существования после распада СССР. По словам лидера Латвии, НАТО существует из-за существования врагов свободного мира, в том числе и России.

Страна-член НАТО ответила Маску на заявление о необходимости распустить альянс

Илон Маск. Фото из открытых источников

Генеральный директор Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что удивлен в том, что НАТО продолжает существовать, когда его главный враг и причина создания — Варшавский договор, больше не существует.

На эти слова ответил президент Латвии Эдгарс Ринкевичс.

"Уважаемый Илон Маск, причиной создания и существования НАТО есть Россия и другие враги свободного мира", — отреагировал на сообщение Маска Ринкевичс.

Интересно, что социальная сеть X, принадлежащая Илону Маску и в которой американский миллиардер разместил свое сообщение с непониманием почему существует НАТО, сделала предупредительное сообщение под текстом Маска. В нем указано, что НАТО была создана как организация для безопасности и свободы стран, а сам альянс уважает принципы демократии и верховенства права. Кроме того, Варшавский договор был подписан через 6 лет после создания НАТО. Что отрицает слова Маска о том, что НАТО было создано как ответ на страны Варшавского договора.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что американский миллиардер Илон Маск критикует Джо Байдена из-за иммиграционной проблемы в США и обвиняет президента в "наглой лжи".

Также "Комментарии" писали, что Илон Маск согласился с мнением о поражении Украины в войне против России. По словам американского бизнесмена, помощь США не изменит ситуацию на поле боя, а мирные соглашения Киев должен был заключить с Москвой еще в прошлом году.



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Источник: https://twitter.com/edgarsrinkevics/status/1764216118208503949
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