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Так войны не выигрываются: почему Столтенберг подверг критике страны НАТО

ВСУ очень нуждаются в боеприпасах, отмечает генсек НАТО

сегодня, 11:34
Автор:
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Кравцев Сергей
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Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал союзников увеличить объемы поставок боеприпасов для украинских Вооруженных сил, чтобы помочь ей удержать линию фронта. Как передает портал "Комментарии", об этом генсек сказал во время пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, сообщает DW.

Так войны не выигрываются: почему Столтенберг подверг критике страны НАТО

Йенс Столтенберг. Фото: из открытых источников

Йенс Столтенберг раскритиковал страны НАТО за небольшое количество помощи Украине, ведь каждый день задержки "имеет реальные последствия на поле боя". По словам генсека, все члены Альянса должны работать быстро, потому что ВСУ не хватает боеприпасов.

"У украинцев не заканчивается мужество, у них заканчиваются боеприпасы. Вместе мы способны обеспечить Украину тем, что ей нужно, теперь нам нужно продемонстрировать политическую волю для этого", – подчеркнул Столтенберг.

Он высказал мнение о том, что нехватка боеприпасов стала одной из причин того, почему российские оккупанты смогли достичь определенного прогресса на поле боя в течение последних недель и месяцев. Союзникам необходимо принимать решения, которые нужны для того, чтобы сделать шаг и предоставить больше боеприпасов Украине.

"Это мое послание ко всем столицам. У нас есть способность, экономические возможности, чтобы быть способными обеспечить Украину тем, что ей нужно. Это вопрос политический. воли. Нужно принять решение и определить приоритетом поддержку Украины", — подчеркнул Йенс Столтенберг.

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Источник: https://www.dw.com/uk/stoltenberg-souzniki-po-nato-ne-nadaut-ukraini-dosit-boepripasiv/a-68526065
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