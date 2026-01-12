Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Российская Федерация и Китай совсем не боятся НАТО, и боятся Соединенные Штаты только из-за их сильной армии. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил президент США Дональд Трамп.
Дональд Трамп. Фото: из открытых источников
По его словам, Китай и РФ "чрезвычайно" боятся США только из-за того, что американский лидер якобы создал армию.
В ходе этой же беседы с журналистами Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты имеют больший ядерный арсенал и лучшие вооружения, чем Россия.
Во время разговора с журналистами Трамп опроверг утверждение о преимуществе России в количестве ядерного оружия.
По его словам, США имеют намного больше ядерных боезарядов, однако подчеркнул, что реального значения это не имеет, ведь "нужен только один".
Читайте также на портале "Комментарии" — Великобритания вместе с союзниками по НАТО должна срочно модернизировать свои военные способности, чтобы коалиция желающих в Украине стала реальным инструментом сдерживания российского диктатора Владимира Путина. Об этом в комментарии The Independent заявил бывший командующий Королевскими воздушными силами и эксначальник штаба обороны сэр Джок Стирруп.