Трамп намекнул, что в НАТО больше нет никакого смысла
НОВОСТИ

Трамп намекнул, что в НАТО больше нет никакого смысла

Дональд Трамп заявил, что Россия и Китай не боятся НАТО

12 января 2026, 14:57
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Российская Федерация и Китай совсем не боятся НАТО, и боятся Соединенные Штаты только из-за их сильной армии. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил президент США Дональд Трамп.

Трамп намекнул, что в НАТО больше нет никакого смысла

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

"Мы должны обеспечить безопасность Соединенных Штатов. Мы должны обеспечить безопасность тех частей мира, за которые мы чувствуем ответственность. Россия или Китай совсем не боятся НАТО. Даже немного", — отметил Дональд Трамп.

По его словам, Китай и РФ "чрезвычайно" боятся США только из-за того, что американский лидер якобы создал армию.

"Если бы я не отстроил армию, мы были бы такими же, как они (другие страны НАТО — ред.)", — добавил президент США.

В ходе этой же беседы с журналистами Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты имеют больший ядерный арсенал и лучшие вооружения, чем Россия.

Во время разговора с журналистами Трамп опроверг утверждение о преимуществе России в количестве ядерного оружия. 

По его словам, США имеют намного больше ядерных боезарядов, однако подчеркнул, что реального значения это не имеет, ведь "нужен только один". 

"Но у нас больше, чем у них. У нас лучше, чем у них. У нас лучше военное снаряжение, чем у них", — сказал президент США.

Читайте также на портале "Комментарии" — Великобритания вместе с союзниками по НАТО должна срочно модернизировать свои военные способности, чтобы коалиция желающих в Украине стала реальным инструментом сдерживания российского диктатора Владимира Путина. Об этом в комментарии The Independent заявил бывший командующий Королевскими воздушными силами и эксначальник штаба обороны сэр Джок Стирруп.




