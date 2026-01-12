Трамп натякнув, що в НАТО більше немає жодного сенсу

Рубрики
Кравцев Сергей
Російська Федерація та Китай зовсім не бояться НАТО, і бояться Сполучені Штати лише через їхню сильну армію. Як повідомляє портал "Коментарі", про це заявив президент США Дональд Трамп.
Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел
За його словами, Китай і РФ "надзвичайно" бояться США лише через те, що американський лідер нібито створив армію.
Під час цієї розмови з журналістами Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати мають більший ядерний арсенал і кращі озброєння, ніж Росія.
Під час розмови з журналістами Трамп спростував твердження про перевагу Росії у кількості ядерної зброї.
За його словами, США мають набагато більше ядерних боєзарядів, проте наголосив, що реального значення це не має, адже "потрібний лише один".
