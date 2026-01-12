Трамп натякнув, що в НАТО більше немає жодного сенсу

Російська Федерація та Китай зовсім не бояться НАТО, і бояться Сполучені Штати лише через їхню сильну армію. Як повідомляє портал "Коментарі", про це заявив президент США Дональд Трамп.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

"Ми повинні забезпечити безпеку Сполучених Штатів. Ми повинні забезпечити безпеку тих частин світу, за які ми відчуваємо відповідальність. Росія чи Китай зовсім не бояться НАТО. Навіть небагато", — зазначив Дональд Трамп.

За його словами, Китай і РФ "надзвичайно" бояться США лише через те, що американський лідер нібито створив армію.

"Якби я не відбудував армію, ми були б такими ж, як вони (інші країни НАТО – ред.)", — додав президент США.

Під час цієї розмови з журналістами Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати мають більший ядерний арсенал і кращі озброєння, ніж Росія.

Під час розмови з журналістами Трамп спростував твердження про перевагу Росії у кількості ядерної зброї.

За його словами, США мають набагато більше ядерних боєзарядів, проте наголосив, що реального значення це не має, адже "потрібний лише один".

"Але у нас більше, ніж у них. У нас краще, ніж у них. У нас краще військове спорядження, ніж у них", — сказав президент США.

