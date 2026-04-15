Трамп снова набросился на НАТО: что теперь говорит о союзниках
НОВОСТИ

Трамп снова набросился на НАТО: что теперь говорит о союзниках

Трамп сделал новое заявление о НАТО, разочаровавшись в союзниках

15 апреля 2026, 11:45
Кравцев Сергей

Президент США Дональд Трамп не прекращает свои нападки на НАТО. Так американский лидер заявил, что военно-политический союз НАТО не пришел на помощь Соединенным Штатам, когда они в этом нуждались. Соответствующий пост глава Белого дома опубликовал в социальной сети Truth Social.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

При этом президент США допустил, что Альянс больше не единый и союзники вряд ли придут на помощь американцам и в будущем.

"НАТО не пришло нам на помощь и не придет нам на помощь в будущем", – отметил президент США.

Читайте также на портале "Комментарии" — европейские государства активизировали работу над резервным сценарием в рамках НАТО на случай, если США сократят свое присутствие в Альянсе или даже полностью из него выйдут. Такое развитие событий рассматривается на фоне резких заявлений президента США Дональда Трампа и сомнений в стабильности американских гарантий безопасности для Европы.

Как сообщает The Wall Street Journal, обсуждение концепции так называемого "европейского НАТО" проходит в основном в неформальном формате — во время закрытых консультаций и кулуарных встреч между союзниками. Речь идет не о создании отдельного военного блока, а скорее о перестройке действующей системы Альянса таким образом, чтобы европейские страны взяли на себя гораздо большую часть оборонных функций.

Также издание "Комментарии" сообщало – закрытая встреча президента США Дональда Трампа с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Белом доме прошла в резко напряженной атмосфере и вызвала волну обеспокоенности среди европейских союзников. Формально визит был запланирован как рабочий, однако быстро перерос в жесткий обмен претензиями.




