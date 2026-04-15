Трамп знову накинувся на НАТО: що тепер говорить про союзників

Президент США Дональд Трамп не припиняє нападів на НАТО. Так американський лідер заявив, що військово-політичний союз НАТО не прийшов на допомогу Сполученим Штатам, коли вони цього потребували. Відповідну посаду глава Білого дому опублікував у соціальній мережі Truth Social.

Президент США припустив, що Альянс більше не єдиний і союзники навряд чи прийдуть на допомогу американцям і в майбутньому.

"НАТО не прийшло нам на допомогу і не прийде нам на допомогу у майбутньому", — зазначив президент США.

Читайте також на порталі "Коментарі" — європейські держави активізували роботу над резервним сценарієм у рамках НАТО на випадок, якщо США скоротять свою присутність в Альянсі або навіть повністю вийдуть з нього. Такий розвиток подій розглядається на тлі різких заяв президента США Дональда Трампа та сумнівів щодо стабільності американських гарантій безпеки для Європи.

Як повідомляє The Wall Street Journal, обговорення концепції так званого "європейського НАТО" відбувається здебільшого у неформальному форматі — під час закритих консультацій та кулуарних зустрічей між союзниками. Йдеться не про створення окремого військового блоку, а скоріше про розбудову чинної системи Альянсу таким чином, щоб європейські країни взяли на себе значно більшу частину оборонних функцій.

Також видання "Коментарі" повідомляло – закрита зустріч президента США Дональда Трампа з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте у Білому домі пройшла у різко напруженій атмосфері та викликала хвилю занепокоєння серед європейських союзників. Формально візит було заплановано як робітник, проте швидко переріс у жорсткий обмін претензіями.



