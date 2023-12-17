Турция объяснила, почему блокирует вступление Швеции в НАТО

После полномасштабного вторжения России в Украину, Швеция и Финляндия подали совместную заявку на вступление в НАТО. После нескольких замечаний Финляндия стала членом НАТО, однако вступление Швеции заблокировано двумя странами – Турцией и Венгрией. Теперь в Турции объяснили, когда одобрят заявку Швеции. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание TRT Haber.



Министр нацобороны Турции Яшар Гюллер. Фото из открытых источников

Министр нацобороны Турции Яшар Гюллер рассказал причину, почему его страна блокирует вступление Швеции в НАТО.

"Что касается Швеции, то правовые изменения сами по себе не имеют смысла. Для нас важно выполнение взятых на себя обязательств, принятие конкретных практических шагов", — сказал Гюллер.

Яшар Гюлер утверждает, что Турция является конструктивным членом НАТО и указывает, что после выполнения турецких условий Финляндия присоединилась к Альянсу. Министр также напомнил, что Дания также приняла закон, запрещающий сожжение священных книг.

Напомним, что вступление Швеции в НАТО было приостановлено Турцией, которая негативно отреагировала на акции протеста в скандинавской стране, во время которых сожгли Коран – священную мусульманскую книгу. Правительство Орбана подробно не объясняет, почему блокирует вступление Швеции, однако в Венгрии указывают, что они не будут последней страной, которая одобрит присоединение Стокгольма к НАТО.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Владимир Путин рассказал, есть ли у России желание воевать с НАТО. Кроме того, в России заявили о готовности войны против НАТО.

Также "Комментарии" писали о Германии, которая случайно передала России секретные данные НАТО.