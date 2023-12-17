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Турция объяснила, почему блокирует вступление Швеции в НАТО

Министр нацобороны Яшар Гюллер рассказал, почему Турция до сих пор не одобрила заявку Швеции на вступление в НАТО.

сегодня, 11:56
Автор:
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Slava Kot
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После полномасштабного вторжения России в Украину, Швеция и Финляндия подали совместную заявку на вступление в НАТО. После нескольких замечаний Финляндия стала членом НАТО, однако вступление Швеции заблокировано двумя странами – Турцией и Венгрией. Теперь в Турции объяснили, когда одобрят заявку Швеции. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание TRT Haber.

Турция объяснила, почему блокирует вступление Швеции в НАТО

Министр нацобороны Турции Яшар Гюллер. Фото из открытых источников

Министр нацобороны Турции Яшар Гюллер рассказал причину, почему его страна блокирует вступление Швеции в НАТО.


"Что касается Швеции, то правовые изменения сами по себе не имеют смысла. Для нас важно выполнение взятых на себя обязательств, принятие конкретных практических шагов", — сказал Гюллер.

Яшар Гюлер утверждает, что Турция является конструктивным членом НАТО и указывает, что после выполнения турецких условий Финляндия присоединилась к Альянсу. Министр также напомнил, что Дания также приняла закон, запрещающий сожжение священных книг.

Напомним, что вступление Швеции в НАТО было приостановлено Турцией, которая негативно отреагировала на акции протеста в скандинавской стране, во время которых сожгли Коран – священную мусульманскую книгу. Правительство Орбана подробно не объясняет, почему блокирует вступление Швеции, однако в Венгрии указывают, что они не будут последней страной, которая одобрит присоединение Стокгольма к НАТО.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Владимир Путин рассказал, есть ли у России желание воевать с НАТО. Кроме того, в России заявили о готовности войны против НАТО.

Также "Комментарии" писали о Германии, которая случайно передала России секретные данные НАТО.



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Источник: https://www.trthaber.com/haber/gundem/1-ocaktan-bugune-kadar-2-bin-84-terorist-etkisiz-hale-getirildi-821273.html
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