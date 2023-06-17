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Украина должна стать членом НАТО без ПДЧ: СМИ узнали, есть ли консенсус внутри Альянса

Издание Politico утверждает, что в НАТО растет консенсус относительно того, что Украина должна стать членом Альянса без ПДЧ

сегодня, 08:00
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Автор:

Кравцев Сергей

Настроения внутри Североатлантического Альянса начали стремительно меняться в положительную для Киева сторону и теперь все больше стран-членов НАТО поддерживают упрощенное вступление Украины в блок. Решение по необязательности для Украины ПДЧ могут утвердить на ближайшем саммите НАТО в Вильнюсе. Как передает издание "Комментарии", об этом говорится в материале "Politico".

Украина должна стать членом НАТО без ПДЧ: СМИ узнали, есть ли консенсус внутри Альянса

Украина - НАТО. Фото: из открытых источников

Издание, ссылаясь на свои источники утверждает, что генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что внутри Альянса уже есть понимание, что Украина присоединится к блоку по упрощенной процедуре. 


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Сигналом к такому решению стала якобы готовность президента США Джо Байдена поддержать такой шаг, о чем ранее сообщали СМИ.

"Если это то, чего Америка очень, очень, очень хочет, они обычно могут достичь этого", – заявил чиновник одного из государств НАТО.

Другой чиновник заявил, что Альянс имеет рычаги, как быстро провести это решение.

Дипломат из Северной Европы высказал мнение, что отмена ПДЧ вместе гарантиями безопасности могут предложены Украине на саммите НАТО в Вильнюсе. 

Издание отмечает, среди стран, которые все еще всячески противятся сближению НАТО и Украины – Венгрия и Турция. Им, якобы "некомфортно" приближать Украину на пути к членству в Альянсе.

Читайте также на портале "Комментарии" — у Путина выдали свою версию – почему НАТО никогда не примет Украину.

Также издание "Комментарии" сообщало – что решит Запад с членством Украины в НАТО – почему Киеву может пригодиться опыт Израиля. Эксперты в эксклюзивном интервью детально проанализировали ситуацию.




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Источник: https://www.politico.com/news/2023/06/16/europe-ukraine-joining-nato-00102416
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