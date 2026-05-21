Украина должна вступить в НАТО: в Чехии назвали важную причину

Кравцев Сергей
Вступление Украины в НАТО должно стать следующим "логическим шагом". И в этом направлении в ближайшее время должен быть наработан политический консенсус. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью "Politico" заявил начальник Генштаба Чешской армии генерал Карел Рехка.
По его словам, нельзя сказать, что всех ждет легкое решение. Речь идет о политическом консенсусе, но именно в этом направлении все должны двигаться.
Читайте также на портале "Комментарии" — бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что действующий разрыв между США и Европой является самым глубоким за очень долгое время. Об этом экс-генсек сказал в программе Agenda Special.
Столтенберг предостерег, что Североатлантический Альянс не сможет выжить без США, утверждая, что ЕС не способен заменить НАТО.
Также издание "Комментарии" сообщало – генеральный секретарь НАТО Марк Рютте попытался успокоить союзников после неожиданного решения администрации президента США Дональд Трамп сократить военное присутствие в Европе. Однако за дипломатическими заявлениями все отчетливее просматривается растущее напряжение внутри Альянса.
Вашингтон объявил о выводе не менее 5 тысяч американских военных, включая отмену ротационного развертывания подразделения в Польше. Этот шаг стал неожиданностью для европейских партнеров и нанес новый удар по трансатлантическим отношениям, которые и без того переживают непростой период.