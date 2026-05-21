Украина должна вступить в НАТО: в Чехии назвали важную причину

Вступление Украины в НАТО должно стать следующим "логическим шагом". И в этом направлении в ближайшее время должен быть наработан политический консенсус. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью "Politico" заявил начальник Генштаба Чешской армии генерал Карел Рехка.

"Украина – не просто потребитель услуг безопасности, она также и поставщик услуг безопасности", — отметил военный.

По его словам, нельзя сказать, что всех ждет легкое решение. Речь идет о политическом консенсусе, но именно в этом направлении все должны двигаться.

бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что действующий разрыв между США и Европой является самым глубоким за очень долгое время. Об этом экс-генсек сказал в программе Agenda Special.

Столтенберг предостерег, что Североатлантический Альянс не сможет выжить без США, утверждая, что ЕС не способен заменить НАТО.

"Нет, не тот НАТО, который мы знали почти 80 лет, ведь речь идет о Европе и США, которые вместе противостоят всем угрозам. Поэтому так важно сделать все возможное, чтобы не допустить раскола между Европой и США", — сказал Йенс Столтенберг.

генеральный секретарь НАТО Марк Рютте попытался успокоить союзников после неожиданного решения администрации президента США Дональд Трамп сократить военное присутствие в Европе. Однако за дипломатическими заявлениями все отчетливее просматривается растущее напряжение внутри Альянса.

Вашингтон объявил о выводе не менее 5 тысяч американских военных, включая отмену ротационного развертывания подразделения в Польше. Этот шаг стал неожиданностью для европейских партнеров и нанес новый удар по трансатлантическим отношениям, которые и без того переживают непростой период.



