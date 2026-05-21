Україна має вступити у НАТО: у Чехії назвали важливу причину

Вступ України до НАТО має стати наступним "логічним кроком". І в цьому напрямку найближчим часом має бути напрацьований політичний консенсус. Як передає портал "Коментарі", про це в інтерв'ю Politico заявив начальник Генштабу Чеської армії генерал Карел Рехка.

"Україна – не просто споживач послуг безпеки, вона також і постачальник послуг безпеки", — наголосив військовий.

За його словами, не можна сказати, що на всіх чекає легке рішення. Йдеться про політичний консенсус, але саме у цьому напрямі всі мають рухатися.

колишній генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає, що розрив між США і Європою, що діє, є найглибшим за дуже довгий час. Про це екс-генсек сказав у програмі Agenda Special.

Столтенберг застеріг, що Північноатлантичний Альянс не зможе вижити без США, стверджуючи, що ЄС не здатний замінити НАТО.

"Ні, не той НАТО, який ми знали майже 80 років, адже йдеться про Європу та США, які разом протистоять усім загрозам. Тому так важливо зробити все можливе, щоб не допустити розколу між Європою та США", — сказав Єнс Столтенберг.

Також видання "Коментарі" повідомляло — генеральний секретар НАТО Марк Рютте спробував заспокоїти союзників після несподіваного рішення адміністрації президента США Дональд Трамп скоротити військову присутність у Європі. Однак за дипломатичними заявами дедалі виразніше проглядається зростаюча напруга всередині Альянсу.

Вашингтон оголосив про виведення щонайменше 5 тисяч американських військових, включаючи скасування ротаційного розгортання підрозділу у Польщі. Цей крок став несподіванкою для європейських партнерів і завдав нового удару трансатлантичним відносинам, які і без того переживають непростий період.



