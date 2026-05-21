Україна має вступити у НАТО: у Чехії назвали важливу причину

Кравцев Сергей
Вступ України до НАТО має стати наступним "логічним кроком". І в цьому напрямку найближчим часом має бути напрацьований політичний консенсус. Як передає портал "Коментарі", про це в інтерв'ю Politico заявив начальник Генштабу Чеської армії генерал Карел Рехка.
За його словами, не можна сказати, що на всіх чекає легке рішення. Йдеться про політичний консенсус, але саме у цьому напрямі всі мають рухатися.
Столтенберг застеріг, що Північноатлантичний Альянс не зможе вижити без США, стверджуючи, що ЄС не здатний замінити НАТО.
генеральний секретар НАТО Марк Рютте спробував заспокоїти союзників після несподіваного рішення адміністрації президента США Дональд Трамп скоротити військову присутність у Європі. Однак за дипломатичними заявами дедалі виразніше проглядається зростаюча напруга всередині Альянсу.
Вашингтон оголосив про виведення щонайменше 5 тисяч американських військових, включаючи скасування ротаційного розгортання підрозділу у Польщі. Цей крок став несподіванкою для європейських партнерів і завдав нового удару трансатлантичним відносинам, які і без того переживають непростий період.