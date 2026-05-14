Украинские дронари шокировали НАТО на учениях в Швеции: "были бы уже мертвы"

Украинские операторы беспилотников, принявших участие в военных учениях НАТО на шведском острове Готланд, удивили западных военных. Во время сценарных игр украинские пилоты БПЛА настолько эффективно действовали против условного противника, что обучение пришлось несколько раз останавливать для анализа ошибок.

Украинские военные БПЛА победили НАТО. Фото: AFP

За учениями НАТО наблюдали журналисты Associated Press, которые рассказали о ходе событий. По легенде учений, Швеция столкнулась с гибридной угрозой с востока, в том числе диверсиями, перебоями электроснабжения и дефицитом продовольствия. Украинским дронарам отвели роль условного агрессора, и именно они продемонстрировали, насколько меняется современная война под влиянием беспилотных технологий.

Один из украинских операторов с позывным "Тарик" заявил, что игру приходилось трижды приостанавливать, чтобы шведские военные могли понять свои ошибки. По его словам, в условиях реального боя большинство из них "уже были бы мертвы". Его собрат "Карат" отметил, что западные армии имеют большой потенциал, но им не хватает практического понимания современной войны дронов. Особенно это касается тактики FPV-беспилотников, работы в условиях радиоэлектронной борьбы и скорости принятия решений.

Главнокомандующий шведской армией Михаэль Клаессон признал, что НАТО необходимо срочно адаптироваться к новой реальности. По его словам, самый быстрый способ научиться современной войне – это прислушаться к украинским военным, имеющим реальный боевой опыт. Американский бригадный генерал Кертис Кинг также подчеркнул, что западным странам следует срочно совершенствовать системы обнаружения и борьбы с дронами.

"Они научили нас, что нужно сосредоточиться на своей живучести и на том, как тебя не обнаружить", – сказал Кинг.

Как пишут Associated Press, особенно актуально это на фоне регулярных инцидентов с беспилотниками вблизи границ НАТО и России.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, как небольшое украинское подразделение военных полностью разгромило натовские войска в Эстонии.

"Комментарии" также писали, что во время учений НАТО украинские военные победили силы Альянса во всех сценариях.