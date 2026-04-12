В Европе поставили под сомнение разум Трампа из-за его последних заявлений

В Европе все громче звучит критика в сторону президента США Дональда Трампа и его позиции в отношении НАТО. Главнокомандующий армией Нидерландов генерал Онно Айхельсхайм назвал такую риторику "глупой" и предупредил о рисках для безопасности Альянса.

Президент США Дональд Трамп.

Онно Айхельсхайм в интервью Sky News отметил, что публичные сомнения США в собственной приверженности НАТО подрывают главный принцип сдерживания.

"Подобные публичные сомнения Трампа по поводу преданности НАТО и его резкой риторике в адрес союзников не способствуют сдерживанию России. Такие заявления не слишком разумны. Наше лучшее средство сдерживания — это союз, который выглядит как союз. Такие заявления этому не помогают", — сказал Айхельсхайм.

В то же время, главнокомандующий армией Нидерландов выразил убеждение, что США, несмотря на политическую риторику, в конечном итоге выполнят свои обязательства по статье 5 в случае угрозы союзникам.

Генерал также признал, что Европа должна усиливать свою оборону и меньше зависеть от американской поддержки. Однако этот процесс будет длиться годы. По его оценке, полноценное перевооружение европейских армий займет от пяти до десяти лет. Особое беспокойство у Айхельсхайма вызывает "окно уязвимости" в 2028-2030 годах, когда НАТО может быть наиболее ослабленной из-за реформирования вооруженных сил.

Нидерландский генерал считает, что сейчас Путин сосредоточен на войне в Украине, однако в случае заключения мирного соглашения Россия может быстро восстановить собственную армию для новой атаки.

"Я должен готовиться к худшему... Я не уверен, что он когда-нибудь со временем не проснется таким, потому что он непредсказуем. Он много раз говорил, что хочет бросить вызов, поэтому нам лучше к этому прислушаться и подготовиться", — добавил Айхельсхайм.

Последние заявления Трампа касались возможности выхода США из НАТО и критики союзников из-за отсутствия поддержки в конфликте с Ираном.

