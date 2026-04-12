"Це погана новина": США вийшли з переговорів - які "червоні лінії" Трампа відмовився прийняти Іран

США та Іран не змогли досягти угоди після перемовин у Пакистані. Венс пояснив причини провалу та можливі наслідки.

12 квітня 2026, 08:05
Slava Kot

Переговори між США та Іраном завершилися безрезультатно і сторони не змогли погодити умови остаточного припинення війни. Про це заявив віцепрезидент США Джей Ді Венс після раунду перемовин, що відбулися в Пакистані.

За словами Венса, діалог був "предметним", однак завершився без підписання угоди. Основною причиною представник Трампа назвав відмову іранської сторони прийняти умови Вашингтона. 

"Погана новина полягає в тому, що ми не дійшли згоди. І я вважаю, що це набагато гірша новина для Ірану, ніж для Сполучених Штатів Америки. Тож ми повертаємося до США, не досягнувши угоди. Ми дуже чітко окреслили, де проходять наші червоні лінії, у чому ми готові піти їм назустріч, а в чому — ні. Ми висловили це настільки ясно, наскільки тільки могли, але вони вирішили не приймати наших умов", — сказав Венс.

Американська сторона наполягала, зокрема, на обмеженні ядерної програми Тегерана. Саме це, за оцінкою Вашингтона, стало ключовою перепоною для досягнення домовленостей. При цьому Венс підкреслив, що США демонстрували готовність до компромісів і вели переговори "з доброю волею".

На тлі провалу перемовин президент США Дональд Трамп зробив стриману заяву, зазначивши, що відсутність угоди не є критичною для Вашингтона. За його словами, незалежно від результату США залишаються у виграшній позиції.

Переговори між США та Іраном проходили після оголошення двотижневого перемир’я, яке мало створити умови для дипломатичного врегулювання. 

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Трамп поставив ультиматум Китаю через Іран.

Також "Коментарі" писали, яку вимогу Трамп виставив Ірану.



Джерело: https://edition.cnn.com/2026/04/11/world/live-news/iran-us-war-talks
