В Європі поставили під сумнів розум Трампа через його останні заяви

У Європі дедалі гучніше лунає критика у бік президента США Дональда Трампа та його позиції щодо НАТО. Головнокомандувач армії Нідерландів генерал Онно Айхельсхайм назвав таку риторику "нерозумною" та попередив про ризики для безпеки Альянсу.

Президент США Дональд Трамп. Фото з відкритих джерел

Онно Айхельсхайм в інтерв’ю Sky News зауважив, що публічні сумніви США у власній відданості НАТО підривають головний принцип стримування.

"Подібні публічні сумніви Трампа щодо відданості НАТО та його різка риторика на адресу союзників не сприяють стримуванню Росії. Такі заяви не надто розумні. Наш найкращий засіб стримування — це союз, який виглядає як союз. Такі заяви цьому не допомагають", — сказав Айхельсхайм.

Водночас головнокомандувач армії Нідерландів висловив переконання, що США, попри політичну риторику, зрештою виконають свої зобов’язання за статтею 5 у разі загрози союзникам.

Генерал також визнав, що Європа має посилювати власну оборону та менше залежати від американської підтримки. Проте цей процес триватиме роки. За його оцінкою, повноцінне переозброєння європейських армій займе від п’яти до десяти років. Особливе занепокоєння у Айхельсхайма викликає "вікно вразливості" у 2028–2030 роках, коли НАТО може бути найбільш ослабленим через реформування збройних сил.

Нідерландський генерал вважає, що наразі Путін зосереджений на війні в Україні, однак у випадку укладання мирної угоди, Росія може швидко відновити власну армію для нової атаки.

"Я маю готуватися до найгіршого... Я не впевнений, що він колись з часом не прокинеться таким, бо він непередбачуваний. Він забагато разів казав, що хоче кинути виклик, тож нам краще до цього прислухатися та підготуватися", — додав Айхельсхайм.

Останні заяви Трампа стосувалися можливості виходу США з НАТО та критики союзників через відсутність підтримки в конфлікті з Іраном.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що США вийшли з переговорів. Які "червоні лінії" Трампа відмовився прийняти Іран.

Також "Коментарі" писали, що у США вимагають усунути Трампа та поставили під сумнів його психічний стан.