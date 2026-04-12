В Испании резко отреагировали на ультиматум Трампа: что ответили

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Испания резко отреагировала на заявления президента США Дональда Трампа о роли НАТО в обеспечении безопасности в Ормузском проливе. В Мадриде отметили, что эта зона не входит в компетенцию Альянса, а союзники не принимали участия в принятии соответствующих решений.
Хосе Мануэль Альбарес. Фото: Susana Vera / Reuters
Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что НАТО не вовлечена в конфликт на Ближнем Востоке и не имеет мандата для операций в этом регионе.
Эта позиция отражает более широкую критику Испанией военных действий США против Ирана, которые в Мадриде ранее называли нарушением международного права. Правительство страны также ограничило использование своего воздушного пространства для американских самолетов, связанных с конфликтом. В то же время Испания присоединилась к совместному заявлению европейских лидеров, поддержавших принцип свободы судоходства в Ормузском проливе.
Последние заявления Трампа, в частности его критика союзников и намеки на возможный выход США из НАТО, усилили напряженность в отношениях между Вашингтоном и европейскими партнерами, не поддерживающими американскую военную операцию на Ближнем Востоке.
