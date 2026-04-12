В Испании резко отреагировали на ультиматум Трампа: что ответили
НОВОСТИ

В Испании резко отреагировали на ультиматум Трампа: что ответили

Мадрид отверг требования Трампа об участии НАТО в Ормузском проливе.

12 апреля 2026, 12:05
Slava Kot

Испания резко отреагировала на заявления президента США Дональда Трампа о роли НАТО в обеспечении безопасности в Ормузском проливе. В Мадриде отметили, что эта зона не входит в компетенцию Альянса, а союзники не принимали участия в принятии соответствующих решений.

Хосе Мануэль Альбарес. Фото: Susana Vera / Reuters

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что НАТО не вовлечена в конфликт на Ближнем Востоке и не имеет мандата для операций в этом регионе.

"НАТО не участвует в этой войне. Нас, союзников, не информировали и с нами не консультировались. Ближний Восток не входит в сферу деятельности НАТО, и поэтому не только мы, но и многие союзники выразили такое же мнение: НАТО не будет участвовать в этой войне", — сказал Альбарес.

Эта позиция отражает более широкую критику Испанией военных действий США против Ирана, которые в Мадриде ранее называли нарушением международного права. Правительство страны также ограничило использование своего воздушного пространства для американских самолетов, связанных с конфликтом. В то же время Испания присоединилась к совместному заявлению европейских лидеров, поддержавших принцип свободы судоходства в Ормузском проливе.

Последние заявления Трампа, в частности его критика союзников и намеки на возможный выход США из НАТО, усилили напряженность в отношениях между Вашингтоном и европейскими партнерами, не поддерживающими американскую военную операцию на Ближнем Востоке.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Европе поставили под сомнение разум Трампа. Европейские военные подвергли критике заявления Трампа о НАТО. Они предупреждают о рисках единства Североатлантического союза и сдерживании России.

Также "Комментарии" писали, что Трамп поставил жесткий ультиматум Китаю через Иран.



Источник: https://www.euronews.com/my-europe/2026/04/10/strait-of-hormuz-falls-outside-natos-remit-spain-says-after-trumps-ultimatum
