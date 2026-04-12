В Іспанії різко відреагували на ультиматум Трампа: що відповіли

Іспанія різко відреагувала на заяви президента США Дональда Трампа щодо ролі НАТО у забезпеченні безпеки в Ормузькій протоці. У Мадриді наголосили, що ця зона не входить до компетенції Альянсу, а союзники не брали участі в ухваленні відповідних рішень.

Хосе Мануель Альбарес. Фото: Susana Vera / Reuters

Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес заявив, що НАТО не залучене до конфлікту на Близькому Сході та не має мандату для операцій у цьому регіоні.

"НАТО не бере участі в цій війні. Нас, союзників, не інформували і з нами не консультувалися. Близький Схід не входить до сфери діяльності НАТО, і тому не тільки ми, а й багато союзників висловили таку саму думку: НАТО не братиме участі в цій війні", – сказав Альбарес.

Ця позиція відображає ширшу критику Іспанією військових дій США проти Ірану, які в Мадриді раніше називали порушенням міжнародного права. Уряд країни також обмежив використання свого повітряного простору для американських літаків, пов’язаних з конфліктом. Водночас Іспанія приєдналася до спільної заяви європейських лідерів, які підтримали принцип свободи судноплавства в Ормузькій протоці.

Останні заяви Трампа, зокрема його критика союзників і натяки на можливий вихід США з НАТО, посилили напруження у відносинах між Вашингтоном і європейськими партнерами, які не підтримують американську військову операцію на Близькому Сході.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що в Європі поставили під сумнів розум Трампа. Європейські військові розкритикували заяви Трампа про НАТО. Вони попереджають про ризики для єдності Альянсу та стримування Росії.

Також "Коментарі" писали, що Трамп поставив жорсткий ультиматум Китаю через Іран.