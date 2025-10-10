logo_ukra

В Іспанії різко відповіли Трампу після його слів про виключення з НАТО
В Іспанії різко відповіли Трампу після його слів про виключення з НАТО

Джерела в іспанському уряді заявили, що Іспанія є відданим та повноправним членом НАТО

10 жовтня 2025, 14:41
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Іспанія відреагувала на заяву президента США Дональда Трампа, який припустився можливості виключення країни з НАТО через недостатні оборонні витрати. Як повідомляє портал "Коментарі", про це інформує "The Guardian".

В Іспанії різко відповіли Трампу після його слів про виключення з НАТО

Іспанія у НАТО. Фото: з відкритих джерел

Іспанія відхилила пропозицію президента США Дональда Трампа щодо виключення її з НАТО за невиконання його підвищених цілей щодо витрат на оборону.

Джерела в іспанському уряді заявили, що Іспанія є відданим і повноправним членом НАТО, адже вона досягає своїх цілей за потенціалом так само, як і Сполучені Штати.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив про готовність захищати Фінляндію у разі нападу РФ. При цьому він висловив думку, що Іспанію, можливо, слід виключити із блоку НАТО. Відповідну заяву американський лідер зробив у Білому домі.

Зокрема, Дональд Трамп зустрівся з президентом Фінляндії Олександром Стуббом, і вони разом поспілкувалися з пресою. У ході спілкування Трампа запитали, чи готовий він захищати Фінляндію, якщо "Росія та Путін" на неї нападуть. У відповідь він дав свою згоду.

Також під час спілкування президент США висловився щодо Іспанії . Зокрема, він не виключає, що через низький рівень військових витрат цю країну слід прибрати з НАТО.

"У нас був один відстаючий. Це була Іспанія... Ви повинні зателефонувати їм і з'ясувати, чому вони відстають. І у них теж все добре, чи знаєте. Завдяки багатьом речам, які ми зробили, у них все гаразд... Чесно кажучи, можливо, вам варто виключити їх із НАТО", — сказав президент США.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Трамп готує нову заборону для Китаю: як він безпосередньо стосується РФ.



Джерело: https://www.theguardian.com/world/live/2025/oct/10/kyiv-ukraine-russia-france-europe-latest-live-news-updates
