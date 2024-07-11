В итоговой декларации НАТО появился пункт о Китае: что требует Альянс

В итоговой декларации Вашингтонского саммита НАТО, Китай назвали "решающим фактором" войны России против Украины. Кроме того, НАТО призвало КНР прекратить любую поддержку России, ведущей войну в Украине.



Генсек НАТО Йенс Столтенберг. Фото из открытых источников

10 июля на сайте НАТО появилась итоговая декларация всех руководителей государств и правительств, участвующих в заседании Североатлантического совета в Вашингтоне. В заявлении говорится, что политика Китая бросает вызов интересам, безопасности и ценностям НАТО.

"Углубление стратегического партнерства между Россией и КНР и их взаимные попытки подорвать и изменить основанный на правилах международный порядок, вызывают глубокую обеспокоенность. Мы сталкиваемся с гибридными, кибернетическими, космическими и другими угрозами и злонамеренной деятельностью государственных и негосударственных субъектов", — говорится в декларации.

Кроме того, НАТО называет Китай одним из решающих факторов войны в Украине и указывает, что Пекин поддерживает оборонный сектор РФ.

"КНР стала решающим фактором войны России против Украины из-за своего так называемого "безграничного" партнерства и широкомасштабной поддержки оборонно-промышленной базы России. Это усиливает угрозу, которую Россия представляет для своих соседей и для евроатлантической безопасности. Мы призываем КНР прекратить любую материальную и политическую поддержку военных усилий России", – сообщает текст декларации НАТО.

В НАТО пригрозили, что Китай не сможет поощрять Россию в войне против Украины, которая стала самым большим конфликтом в Европе в новейшей истории без негативного влияния на свои интересы и репутацию.

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