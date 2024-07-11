В итоговой декларации НАТО появился пункт о Китае: что требует Альянс

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Slava Kot
В итоговой декларации Вашингтонского саммита НАТО, Китай назвали "решающим фактором" войны России против Украины. Кроме того, НАТО призвало КНР прекратить любую поддержку России, ведущей войну в Украине.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг. Фото из открытых источников
10 июля на сайте НАТО появилась итоговая декларация всех руководителей государств и правительств, участвующих в заседании Североатлантического совета в Вашингтоне. В заявлении говорится, что политика Китая бросает вызов интересам, безопасности и ценностям НАТО.
Кроме того, НАТО называет Китай одним из решающих факторов войны в Украине и указывает, что Пекин поддерживает оборонный сектор РФ.
В НАТО пригрозили, что Китай не сможет поощрять Россию в войне против Украины, которая стала самым большим конфликтом в Европе в новейшей истории без негативного влияния на свои интересы и репутацию.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что премьер Эстонии Кая Каллас рассказала о механизме, который спасет Украину от новых войн с Россией.
Также "Комментарии" писали о президенте Польши Анджее Дуде, который заявил, что из-за имперских амбиций РФ, в мире началась новая холодная война.
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