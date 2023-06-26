В Кабмине дали ответ – сколько стран НАТО поддерживают приглашение Украины к членству

Подавляющее большинство европейских стран НАТО абсолютно сознательно выступают за членство Украины в НАТО. Но не все готовы принимать решение на данный момент. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью "РБК-Украина" заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

Украина-НАТО. Фото: из открытых источников

"Вся восточная Европа, весь восточный фланг НАТО единогласно требует решения поддержки членства Украины в НАТО", — заявила вице-премьер.

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По ее словам, как минимум половина союзников четко понимает важность и стратегическую значимость решения о вступлении Украины для усиления Альянса, определения роли Альянса как организации безопасности и закрепления позиции по гарантиям безопасности

Ольга Стефанишина отметила, что подавляющее большинство европейских стран НАТО не разрывают решения о членстве с тем, что это гарантия безопасности.

"Но не все готовы принимать решения, которые должны быть приняты именно сейчас", — подчеркнула вице-премьер.

Читайте также на портале "Комментарии" — с приближением саммита НАТО в Вильнюсе, который намечен на 11-12 июля, всё больше актуализируется тема евроатлантической интеграции не только Швеции, но и Украины. Не исключено, что на этой встрече может быть приято решение о гарантиях безопасности Украины до вступления в НАТО, а также о том, что наша страна может стать членом Альянса без ПДЧ. Ну, а у российской верхушки по этому поводу – традиционная истерика и поток новых абсурдных заявлений, глашатаем которых в последние годы стал заместитель председателя Совбеза, экс-президент РФ Дмитрий Медведев. Что, скорее всего, произойдет на саммите, почему это важно не только для Украины? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.

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