В Латвии ожидают, что Украину пригласят в НАТО в 2025 году. Также Рига поддерживает вступление Киева в Европейский Союз. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделала глава Сейма Латвии Дайга Миериня, сообщает официальный сайт парламента.

НАТО. Фото из открытых источников

"Мы очень надеемся, что в следующем году на саммите НАТО в Гааге мы сможем принять политическое решение по приглашению Украины в НАТО. Мы будем работать над этой целью с нашими союзниками по НАТО", — отметила глава Сейма.

Дайга Миериня добавила, что Латвия также поддерживает вступление Украины в Европейский Союз и Рига готова оказать необходимую поддержку и поделиться опытом с украинскими коллегами.

"Также для реализации плана победы важно долгосрочное обеспечение поставок всего необходимого вооружения. Украина имеет полное право на самооборону, включающую также уничтожение военных объектов на территории России", — констатировала Мериня.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Украины Владимир Зеленский продолжает искать разные пути для реализации своего плана победы. В то же время европейский партнеры все больше приходят к пониманию, что политика в отношении Украины требует изменений. Ключевым следующим шагом для Вашингтона может стать обязательство о членстве Украины в НАТО, которое предусматривает применение положений о взаимной обороне по статье 5 для тех территорий Украины, которые контролируются Киевом. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Financial Times".

Также издание "Комментарии" сообщало – никаких вхождений в НАТО частями: в Кабмине поставили точку в вопросе членства Украины в Альянсе.



