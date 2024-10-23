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Кравцев Сергей
В Латвии ожидают, что Украину пригласят в НАТО в 2025 году. Также Рига поддерживает вступление Киева в Европейский Союз. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделала глава Сейма Латвии Дайга Миериня, сообщает официальный сайт парламента.
НАТО. Фото из открытых источников
Дайга Миериня добавила, что Латвия также поддерживает вступление Украины в Европейский Союз и Рига готова оказать необходимую поддержку и поделиться опытом с украинскими коллегами.
Читайте также на портале "Комментарии" — президент Украины Владимир Зеленский продолжает искать разные пути для реализации своего плана победы. В то же время европейский партнеры все больше приходят к пониманию, что политика в отношении Украины требует изменений. Ключевым следующим шагом для Вашингтона может стать обязательство о членстве Украины в НАТО, которое предусматривает применение положений о взаимной обороне по статье 5 для тех территорий Украины, которые контролируются Киевом. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Financial Times".
Также издание "Комментарии" сообщало – никаких вхождений в НАТО частями: в Кабмине поставили точку в вопросе членства Украины в Альянсе.
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