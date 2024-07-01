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В НАТО ответили, будут ли изменять ядерную доктрину из-за действий РФ и КНР

Йенс Столтенберг уверяет, что в НАТО не видят для себя угрозы от России и Китая

сегодня, 16:52
Автор:
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Кравцев Сергей
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Несмотря на постоянные намеки путинского режима на ядерную эскалацию, НАТО не видит в лице России непосредственной угрозы для себя. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью японской газете Yomiuri сделал генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

В НАТО ответили, будут ли изменять ядерную доктрину из-за действий РФ и КНР

Йенс Столтенберг. Фото: из открытых источников

"Нет никакой непосредственной угрозы. Я не вижу никакой необходимости в том, чтобы НАТО пересматривала свою ядерную доктрину", — заявил генсек.

Он отметил, что сейчас в НАТО продолжается процесс замены основного носителя ядерного оружия – с истребителей F-16 на F-35. 

По словам Йенса Столтенберга, этот процесс тоже проходит "в обычном режиме".

Вместе с тем генсек НАТО прокомментировал ситуацию в отношениях Запада с Китаем.

По словам Йенса Столтенберга, НАТО не считает Китай противником. При этом на Западе понимают, что Пекин создает вызов западным ценностям, интересам и безопасности.                                                                     

Столтенберг добавил, что Китай "угрожает Тайваню, соседним странам и Южно-Китайскому морю".

Читайте также на портале "Комментарии" — речь уже не о РФ: Столтенберг назвал страну, которая бросает вызов всему Западу.

Также издание "Комментарии" сообщало – Йенс Столтенберг заявил, что российские войска не способны совершить "большой прорыв" на поле боя в Украине и что Киев наносит тяжелые потери оккупантам своими ударами в глубину РФ и захваченных территорий.

Ранее "Комментарии" информировали — Столтенберг рассказал, о чем будут говорить на саммите НАТО: как это касается Украины.




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