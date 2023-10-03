В НАТО подготовили план противодействия России: что самое важное

На вильнюсском саммите НАТО в столице Литвы были утверждены региональные планы по сдерживанию и защите от России и террористических группировок, которые признаны Альянсом главными угрозами. Как передаёт портал "Комментарии", такое заявление сделал председатель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр, пишет "Укринформ".

НАТО. Фото из открытых источников

В ходе выступления на Варшавском форуме безопасности Роб Бауэр подчеркнул, что такие региональные планы были разработаны командующими объединенных сил под руководством Верховного главнокомандующего ОВС НАТО в Европе.

Бауэр пояснил, что данные планы "касаются того, как сдерживать и защищаться от двух угроз, с которыми сталкивается НАТО, — а это Россия и террористические группировки".

"И эти планы были разработаны" и согласованы лидерами в Вильнюсе", — добавил адмирал.

По его словам, региональные планы касаются "того, что нужно быть способным сделать для сдерживания и защиты от этих двух противников, двух угроз".

Также Бауэр рассказал, что ранее на саммите Североатлантического альянса в Мадриде лидеры приняли решение об увеличении боевых групп на восточном фланге. Таким образом в дополнение к уже существующим 4 группам в Польше и странах Балтии были созданы еще 4 — в Словакии, Венгрии, Румынии и Болгарии.

Кроме того, в течение года четыре такие боевые группы усилены с батальонного до бригадного уровня.

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