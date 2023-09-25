В НАТО впервые в истории провели такие маневры: активировали пятую статью

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Slava Kot
Обучение военных НАТО. Фото из открытых источников
Во время учений Northern Coasts 2023 военно-морские силы стран НАТО тренировались по сценарию, в котором была бы активирована пятая статья. В ней говорится о совместной защите стран НАТО в случае нападения на одного из союзников.
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К военным учениям, которые проходили с 11 по 22 сентября, были привлечены более трех тысяч военных, 30 кораблей и 15 самолетов. Военные маневры происходили у берегов Эстонии и Латвии. В учениях приняли участие 14 стран, в том числе США, Германия, Франция, Польша, а также Швеция, которая пытается стать одним из членов НАТО.
Однако учения Northern Coasts в этом году стали уникальными, ведь впервые в истории был рассмотрен сценарий активации статьи 5, предусматривающий, что атака по одного из членов военного альянса является нападением на все страны НАТО.
Союзники отработали маневры на побережье Балтийского моря, которые должны отвечать на реалистический сценарий нападения на одну из стран НАТО, в частности высадку войск в странах Балтии.
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