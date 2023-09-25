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В НАТО впервые в истории провели такие маневры: активировали пятую статью

На военных учениях вблизи стран Балтии НАТО провела маневры со сценарием активации пятой статьи НАТО.

сегодня, 11:33
Автор:
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Slava Kot
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В НАТО впервые в истории провели такие маневры: активировали пятую статью

Обучение военных НАТО. Фото из открытых источников

Во время учений Northern Coasts 2023 военно-морские силы стран НАТО тренировались по сценарию, в котором была бы активирована пятая статья. В ней говорится о совместной защите стран НАТО в случае нападения на одного из союзников. 


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К военным учениям, которые проходили с 11 по 22 сентября, были привлечены более трех тысяч военных, 30 кораблей и 15 самолетов. Военные маневры происходили у берегов Эстонии и Латвии. В учениях приняли участие 14 стран, в том числе США, Германия, Франция, Польша, а также Швеция, которая пытается стать одним из членов НАТО.

Однако учения Northern Coasts в этом году стали уникальными, ведь впервые в истории был рассмотрен сценарий активации статьи 5, предусматривающий, что атака по одного из членов военного альянса является нападением на все страны НАТО.

"Сегодня как никогда для Альянса актуально продемонстрировать способность и готовность защищать себя, патрулировать воды и демонстрировать солидарность, силу и надежное сдерживание", — заявили в НАТО по итогам учений.

Союзники отработали маневры на побережье Балтийского моря, которые должны отвечать на реалистический сценарий нападения на одну из стран НАТО, в частности высадку войск в странах Балтии.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в стране НАТО заявили, что ее не минует война. Министр обороны страны Болгарии считает, что война в Украине увеличивает риски населения его страны.

Также "Комментарии" писали о главном конкуренте Трампа, который высказался против вступления Украины в НАТО. По словам губернатора Флориды Рона Десантиса, США не получат от этого пользы.



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Источник: https://mc.nato.int/media-centre/news/2023/nato-maritime-groups-conclude-germanled-exercise-northern-coasts-in-baltic-sea
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