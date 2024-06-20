Великобритания и США поссорились из-за Украины: СМИ узнали детали

Великобритания и США враждуют из-за отношений Украины с НАТО, после того как американские чиновники заявили, что ее путь к членству не следует называть "необратимым". Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "The Telegraph".

Украина - НАТО. Фото: из открытых источников

В материале говорится, что Вашингтон обеспокоен планами дать президенту Украины Владимиру Зеленскому новые гарантии членства в НАТО на саммите в Вашингтоне, который состоится в следующем месяце.

В то же время Британия поддержала предложение некоторых европейских государств-членов охарактеризовать путь Украины к вступлению в альянс как "необратимый" в совместном заявлении.

Однако Соединенные Штаты считают, что формулировки должны быть смягчены, описывая процесс как "хорошо освещенный мост" к членству без конкретных сроков.

По информации "The Telegraph", на предстоящем саммите НАТО не будет никаких дополнительных заверений по поводу сроков вступления Украины, но будут предоставлены новые гарантии безопасности со стороны членов альянса.

Читайте также на портале "Комментарии" — несмотря на то, что юбилейный саммит НАТО уже приближается, среди союзников по НАТО все еще нет окончательно варианта, что же предложить Киеву. Продолжаются обсуждения относительно того, какие обязательства предоставить Украине по вступлению на предстоящем 75-м саммите Альянса в Вашингтоне. Об этом говорится в материале "CNN".

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