logo

BTC/USD

26550.88

ETH/USD

1635.28

LTC/USD

64.68

USD/UAH

38.10

EUR/UAH

41.10

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир НАТО Вступление Швеции в НАТО снова под вопросом: в НАТО нашли новые преграды
commentss НОВОСТИ Все новости

Вступление Швеции в НАТО снова под вопросом: в НАТО нашли новые преграды

Президент утверждает, что Швеция "посылает террористов на демонстрации под охраной шведской полиции"

сегодня, 15:00
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в июле, как сообщал генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, согласился ратифицировать вступление Швеции в НАТО. Вот только теперь турецкий президент снова начал выдвигать требования, которые Швеция должна выполнить, чтобы Анкара дала "зеленый свет" относительно ее заявки на вступление. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал президент Турции перед его отлетом в США для участия в заседании Генассамблеи ООН, пишет "TRT Haber".

Вступление Швеции в НАТО снова под вопросом: в НАТО нашли новые преграды

НАТО. Фото: из открытых источников

"Прежде всего, Швеция должна выполнить свой долг. Швеция выполняет свою роль? Говорят, подготовили для нас закон. Недостаточно подготовить закон. Надо обеспечить выполнение закона. Что это значит, если Швеция изменяет Конституцию или закон, но посылает террористов на демонстрации под охраной шведской полиции? Это означает, что они не выполняют своих обязанностей", – возмутился президент Турции.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Эрдоган также выразил сомнение относительно того, что парламент примет положительное для Стокгольма решение. По словам турецкого лидера, когда Швеция не выполняет взятые на себя обязательства, то невозможно гарантировать, что турецкий парламент поддержит расширение НАТО за счет присоединения к Альянсу Швеции.

Читайте также на портале "Комментарии" — присоединение Швеции к НАТО: Байден дал обещание.

Также издание "Комментарии" сообщало – госсекретарь США Энтони Блинкен не сомневается, что Швеция в скором времени может стать частью НАТО. Заявление сделано на фоне недавнего телефонного разговора президента США Джо Байдена с переизбранным президентом Турции – Реджепом Тайипом Эрдоганом. Предположительно, обсуждалась возможность продажи Анкаре новых американских истребителей в обмен на отказ той от блокирования шведского продвижения в НАТО. Чего ожидать от НАТО в обозримом будущем – как Швеции, так и Украине, а также – России, которая открыто называет Альянс своим врагом и даже якобы именно с ним воюет на территории нашей страны.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.trthaber.com/haber/gundem/cumhurbaskani-erdogan-ab-ile-gerekirse-yollari-ayirabiliriz-796008.html
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!