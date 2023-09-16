Вступление Швеции в НАТО снова под вопросом: в НАТО нашли новые преграды

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в июле, как сообщал генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, согласился ратифицировать вступление Швеции в НАТО. Вот только теперь турецкий президент снова начал выдвигать требования, которые Швеция должна выполнить, чтобы Анкара дала "зеленый свет" относительно ее заявки на вступление. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал президент Турции перед его отлетом в США для участия в заседании Генассамблеи ООН, пишет "TRT Haber".

НАТО. Фото: из открытых источников

"Прежде всего, Швеция должна выполнить свой долг. Швеция выполняет свою роль? Говорят, подготовили для нас закон. Недостаточно подготовить закон. Надо обеспечить выполнение закона. Что это значит, если Швеция изменяет Конституцию или закон, но посылает террористов на демонстрации под охраной шведской полиции? Это означает, что они не выполняют своих обязанностей", – возмутился президент Турции.

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Эрдоган также выразил сомнение относительно того, что парламент примет положительное для Стокгольма решение. По словам турецкого лидера, когда Швеция не выполняет взятые на себя обязательства, то невозможно гарантировать, что турецкий парламент поддержит расширение НАТО за счет присоединения к Альянсу Швеции.

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Также издание "Комментарии" сообщало – госсекретарь США Энтони Блинкен не сомневается, что Швеция в скором времени может стать частью НАТО. Заявление сделано на фоне недавнего телефонного разговора президента США Джо Байдена с переизбранным президентом Турции – Реджепом Тайипом Эрдоганом. Предположительно, обсуждалась возможность продажи Анкаре новых американских истребителей в обмен на отказ той от блокирования шведского продвижения в НАТО. Чего ожидать от НАТО в обозримом будущем – как Швеции, так и Украине, а также – России, которая открыто называет Альянс своим врагом и даже якобы именно с ним воюет на территории нашей страны.



