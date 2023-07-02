Зеленский назвал, сколько стран НАТО поддерживают членство Украины в Альянсе

Владимир Зеленский сообщил, что большинство стран НАТО официально высказались за предоставление для Украины приглашения в НАТО. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на пресс-службу президента Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

1 июля президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Испании Педро Санчесом, поддержавшим движение Киева в НАТО и Евросоюз.

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"Наше сегодняшнее заявление это уже 21 такой документ с членами Альянса, и это большинство", — сказал Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с испанским лидером.

Зеленский считает, что сегодня есть все необходимые основания для того, чтобы Украина получила приглашение к членству в военном альянсе. Кроме того, Владимир Зеленский ожидает поддержки от Испании на ближайшем саммите НАТО, который пройдет с 11 по 12 июля в Вильнюсе, Литва. Таким образом, 21 страна из 31 одной, которая является членом НАТО, согласилась пригласить Украину в НАТО. В процентном смысле это почти 70% всех членов военного альянса.

"Это теперь очевидный факт: чем шире в Европе НАТО, тем шире в Европе пространство мира, пространство защиты", — сообщил президент Украины.

Президент Украины также поблагодарил Испанию за помощь, оказанную европейской страной для защиты от российской агрессии, в частности это касается и более 180 тыс. находящихся в Испании беженцев.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что канцлер Германии Олаф Шольц призвал президента Турции расчистить путь для вступления в НАТО еще одной страны.

Также "Комментарии" писали о том, что НАТО не может договориться об избрании нового генсека. Однако самый ожидаемый вариант для альянса уже известен.