Американский истребитель F-35 сбил иранский "шахед": что известно об инциденте
commentss НОВОСТИ Все новости

Американский истребитель F-35 сбил иранский "шахед": что известно об инциденте

Истребитель F-35 США сбил приближавшийся к авианосцу Abraham Lincoln иранский беспилотник Shahed-139.

4 февраля 2026, 08:25
Автор:
avatar

Slava Kot

Американский истребитель пятого поколения F-35 сбил иранский беспилотник Shahed-139, опасно приближавшийся к авианосцу USS Abraham Lincoln в Аравийском море. Об инциденте сообщило Центральное командование США (CENTCOM).

Американский истребитель F-35 сбил иранский "шахед": что известно об инциденте

Дрон Shahed. Фото из открытых источников

По официальной версии США, дрон действовал "агрессивно" и имел "непонятные намерение". Решение о его уничтожении было принято из соображений самообороны.

"Истребитель F-35C с авианосца "Авраам Линкольн" сбил иранский беспилотник с целью самообороны и защиты авианосца и персонала на борту", — сказал спикер ВМС Центрального командования капитан Тим Гокинс.

По его словам, ни один американский военнослужащий не пострадал, а техника не получила повреждений.

Иран официально не признал факт сбивания дрона. В то же время агентство Tasnim сообщило о потере связи с беспилотником в международных водах, не объяснив причин, а агентство Fars утверждает, что дрон якобы выполнял "наблюдательную миссию".

Инцидент произошел на фоне роста напряженности в регионе. По данным CENTCOM, в Ормузском проливе иранский Корпус стражей исламской революции преследовал торговое судно под флагом США, угрожая захватом. Американская сторона расценила эти действия еще одним сигналом эскалации. Кроме того, событие происходит на фоне жестких заявлений Вашингтона по поводу иранской ядерной программы и взаимных угроз между США и Ираном.

Источник: https://www.theguardian.com/us-news/2026/feb/03/us-shoots-down-iranian-drone-arabian-sea-navy-says
