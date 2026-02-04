Американский истребитель F-35 сбил иранский "шахед": что известно об инциденте

Американский истребитель пятого поколения F-35 сбил иранский беспилотник Shahed-139, опасно приближавшийся к авианосцу USS Abraham Lincoln в Аравийском море. Об инциденте сообщило Центральное командование США (CENTCOM).

Дрон Shahed. Фото из открытых источников

По официальной версии США, дрон действовал "агрессивно" и имел "непонятные намерение". Решение о его уничтожении было принято из соображений самообороны.

"Истребитель F-35C с авианосца "Авраам Линкольн" сбил иранский беспилотник с целью самообороны и защиты авианосца и персонала на борту", — сказал спикер ВМС Центрального командования капитан Тим Гокинс.

По его словам, ни один американский военнослужащий не пострадал, а техника не получила повреждений.

Иран официально не признал факт сбивания дрона. В то же время агентство Tasnim сообщило о потере связи с беспилотником в международных водах, не объяснив причин, а агентство Fars утверждает, что дрон якобы выполнял "наблюдательную миссию".

Инцидент произошел на фоне роста напряженности в регионе. По данным CENTCOM, в Ормузском проливе иранский Корпус стражей исламской революции преследовал торговое судно под флагом США, угрожая захватом. Американская сторона расценила эти действия еще одним сигналом эскалации. Кроме того, событие происходит на фоне жестких заявлений Вашингтона по поводу иранской ядерной программы и взаимных угроз между США и Ираном.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле отреагировали на ультиматум Трампа по Ирану.

Также "Комментарии" писали, что в Иране во время протестов застрелили известную инфлюэнсершу.