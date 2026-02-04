logo_ukra

Американський винищувач F-35 збив іранський "шахед": що відомо про інцидент
НОВИНИ

Американський винищувач F-35 збив іранський "шахед": що відомо про інцидент

Винищувач F-35 США збив іранський безпілотник Shahed-139, що наближався до авіаносця Abraham Lincoln.

4 лютого 2026, 08:25
Автор:
avatar

Slava Kot

Американський винищувач п’ятого покоління F-35 збив іранський безпілотник Shahed-139, який небезпечно наближався до авіаносця USS Abraham Lincoln в Аравійському морі. Про інцидент повідомило Центральне командування США (CENTCOM).

Американський винищувач F-35 збив іранський "шахед": що відомо про інцидент

Дрон Shahed. Фото з відкритих джерел

За офіційною версією США, дрон діяв "агресивно" і мав "незрозумілий намір". Рішення про його знищення ухвалили з міркувань самооборони.

"Винищувач F-35C з авіаносця "Авраам Лінкольн" збив іранський безпілотник з метою самооборони та захисту авіаносця та персоналу на борту", – сказав речник ВМС Центрального командування  капітан Тім Гокінс.

За його словами, жоден американський військовослужбовець не постраждав, а техніка не зазнала пошкоджень.

Іран офіційно не визнав факту збиття дрона. Водночас агентство Tasnim повідомило про втрату зв’язку з безпілотником у міжнародних водах, не пояснивши причин, а агентство Fars стверджує, що дрон нібито виконував "спостережну місію".

Інцидент стався на тлі зростання напруженості в регіоні. За даними CENTCOM, в Ормузькій протоці іранський Корпус вартових ісламської революції переслідував торгівельне судно під прапором США, погрожуючи захопленням. Американська сторона розцінила ці дії як ще один сигнал ескалації. Крім того, подія відбувається на фоні жорстких заяв Вашингтона щодо іранської ядерної програми та взаємних погроз між США та Іраном.

Джерело: https://www.theguardian.com/us-news/2026/feb/03/us-shoots-down-iranian-drone-arabian-sea-navy-says
