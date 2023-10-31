Армию Саудовской Аравии привели в повышенную готовность: что произошло

Вооруженные силы Саудовской Аравии привели в состояние повышенной боевой готовности после столкновений с военизированной группировкой из Йемена "Ансар Аллах" (хуситы). Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на "Bloomberg".

Армия Саудовской Аравии. Фото: из открытых источников

Четверо саудовских солдат погибли в бою в горной провинции Джазан на границе с Йеменом. Гибель военных стала первым случаем боевого столкновения с тех пор, как в апреле прошлого года было достигнуто предварительное перемирие с хуситами. Пока не произошло такого обострения обе стороны уверенно двигались к заключению мирного соглашения.

Столкновения на границе Йемена и Саудовской Аравии последовали за запуском хуситами крылатых ракет и беспилотников по Израилю 19 октября, которые, по информации Пентагона, были перехвачены американским эсминцем в Красном море.

Источники издания утверждают, что ПВО Саудовской Аравии также сработала. В итоге была перехвачена одна из ракет, которая в итоге упала на территорию страны. Ранее нигде публично не было сообщений ни от США, ни от Саудовской Аравии о причастности СА к предотвращению атаки.

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