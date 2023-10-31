logo

BTC/USD

34354.02

ETH/USD

1805.10

LTC/USD

69.21

USD/UAH

37.60

EUR/UAH

40.40

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Ближний Восток Армию Саудовской Аравии привели в повышенную готовность: что произошло
commentss НОВОСТИ Все новости

Армию Саудовской Аравии привели в повышенную готовность: что произошло

Конфликт на Ближнем Востоке может разгореться с новой силой

сегодня, 08:28
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Вооруженные силы Саудовской Аравии привели в состояние повышенной боевой готовности после столкновений с военизированной группировкой из Йемена "Ансар Аллах" (хуситы). Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на "Bloomberg".

Армию Саудовской Аравии привели в повышенную готовность: что произошло

Армия Саудовской Аравии. Фото: из открытых источников

Четверо саудовских солдат погибли в бою в горной провинции Джазан на границе с Йеменом. Гибель военных стала первым случаем боевого столкновения с тех пор, как в апреле прошлого года было достигнуто предварительное перемирие с хуситами. Пока не произошло такого обострения обе стороны уверенно двигались к заключению мирного соглашения.


Столкновения на границе Йемена и Саудовской Аравии последовали за запуском хуситами крылатых ракет и беспилотников по Израилю 19 октября, которые, по информации Пентагона, были перехвачены американским эсминцем в Красном море.

Источники издания утверждают, что ПВО Саудовской Аравии также сработала. В итоге была перехвачена одна из ракет, которая в итоге упала на территорию страны. Ранее нигде публично не было сообщений ни от США, ни от Саудовской Аравии о причастности СА к предотвращению атаки.

Читайте также на портале "Комментарии" — спустя три недели после нападения ХАМАС на Израиль, армия последнего (ЦАХАЛ) заявила о расширении наземной операции в секторе Газа. Такое решения якобы принято после того, как переговоры об освобождении заложников зашли в тупик. Как события в этом конфликте могут развиваться дальше? Что это значит в ракурсе российско-украинского войны и собственно глобального противостояния, которое, похоже, накрывает мир? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – переговоры между Израилем и ХАМАС по заложникам сорвались: СМИ узнали причину.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-10-30/saudi-arabia-clashes-with-yemen-s-houthis-rebels-putting-kingdom-on-high-alert
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!