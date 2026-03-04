logo

Атака у Шри-Ланки: субмарина потопила иранский фрегат
commentss НОВОСТИ Все новости

Атака у Шри-Ланки: субмарина потопила иранский фрегат

У побережья Шри-Ланки атакован иранский фрегат IRIS Dena.

4 марта 2026, 12:55
Автор:
avatar

Slava Kot

У южного побережья Шри-Ланка произошла атака на иранский военный корабль IRIS Dena. По информации агентства Reuters со ссылкой на источники в военно-морских силах и министерстве обороны страны, не менее 101 человек считается пропавшим без вести, один человек погиб, еще десятки получили ранения.

Атака у Шри-Ланки: субмарина потопила иранский фрегат

Фрегат ВМС Ирана. Фото: AFP

Инцидент с атакой субмарины на иранский фрегат IRIS Dena произошел вблизи города Галле в Индийском океане. По предварительным данным, судно подало сигнал бедствия после атаки неизвестной субмарины ранним утром, после чего Шри-Ланка направила в район военные корабли и самолеты.

Министр иностранных дел Виджита Герат подтвердил в парламенте, что военные отреагировали на сигнал бедствия около 6:00 утра и начали спасательную операцию.

"На данный момент нам известно, что 79 человек были спасены и доставлены в больницу, один из них получил серьезные ранения. Еще 101 человек считается пропавшим без вести, а судно затонуло", — сказал источник в ВМС Шри-Ланки.

Спикер ВМС Шри-Ланки в своем комментарии заявил, что 32 раненых из фрегата были спасены и госпитализированы. В то же время другие источники сообщают о 79 спасенных и, по меньшей мере, одном погибшем среди доставленных в больницу. Кто именно атаковал иранский корабль, пока неизвестно.

Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп с угрозами отреагировал на новые смерти американских солдат в войне с Ираном.

Также "Комментарии" писали, что сбило три американских истребителя над Кувейтом. Как оказалось, это было не ПВО, как сообщалось в предыдущих сообщениях.



Источник: https://www.reuters.com/world/asia-pacific/sri-lanka-rescues-30-people-board-distressed-iranian-ship-foreign-minister-says-2026-03-04/
