Трамп з погрозами відреагував на нові смерті американських солдатів у війні з Іраном
commentss НОВИНИ Всі новини

Трамп з погрозами відреагував на нові смерті американських солдатів у війні з Іраном

Трамп відреагував на смерть шістьох американських солдатів у війні з Іраном і заявив, що США готують відповідь.

3 березня 2026, 08:05
Автор:
avatar

Slava Kot

Президент США Дональд Трамп різко відреагував на загибель шістьох американських військових під час операції "Епічна лють" проти Ірану. Американський лідер пообіцяв, що відповідь Вашингтона не забариться.

Трамп з погрозами відреагував на нові смерті американських солдатів у війні з Іраном

Президент США Дональд Трамп. Фото з відкритих джерел

У коментарі телеканалу NewsNation Дональд Трамп відповів на питання щодо загибелі американських солдатів у війні на Близькому Сході та іранські атаки на американські установи в регіоні.

"Скоро ви дізнаєтеся, якою буде відповідь за напад на посольство США в Ер-Ріяді та за загибель американських військовослужбовців. Ми завдамо їм великої шкоди. Ми завдамо колосальних втрат", — сказав Трамп без додаткових деталей.

Також Трампа запитали, чи турбує його можливість інших потенційних атак на американські об'єкти на Близькому Сході, або в США.

"Ні, це частина війни. Подобається це людям чи ні, так воно і є", — відповів Трамп.

Раніше Центральне командування США (CENTCOM) повідомило, що станом на 2 березня шестеро американських військових загинули в бою. За даними CNN, всі шестеро військовослужбовців загинули внаслідок прямого удару по тимчасовому оперативному центру в цивільному порту в Кувейті. Боєприпас, здатний обходити системи ППО, влучив у контейнерну споруду, спричинивши масштабну пожежу. 

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про першу реакцію Трампа на загибель американських солдатів у війні з Іраном. Американський президент не виключив, що втрати США у війні на Близькому Сході можуть зрости.

Також "Коментарі" писали, що Трамп вже обрав нову країну для атаки США після Ірану. Після успіху у Венесуелі та закінчення війни проти Ірану США можуть здійснити атаку на Кубу.



