Атака біля Шрі-Ланки: субмарина потопила іранський фрегат

Біля південного узбережжя Шрі-Ланка сталася атака на іранський військовий корабель IRIS Dena. За інформацією агентства Reuters з посиланням на джерела у військово-морських силах та міністерстві оборони країни, щонайменше 101 людина вважається зниклою безвісти, одна людина загинула, ще десятки отримали поранення.

Фрегат ВМС Ірану. Фото: AFP

Інцидент з атакою субмарини на іранський фрегат IRIS Dena стався поблизу міста Галле в Індійському океані. За попередніми даними, судно подало сигнал лиха після атаки невідомої субмарини рано-вранці, після чого Шрі-Ланка направила до району військові кораблі та літаки.

Міністр закордонних справ Віджіта Герат підтвердив у парламенті, що військові відреагували на сигнал лиха близько 6:00 ранку та розпочали рятувальну операцію.

"На даний момент нам відомо, що 79 людей було врятовано та доставлено до лікарні, одна з них отримала серйозні поранення. Ще 101 людина вважається зниклою безвісти, а судно затонуло", – сказало джерело у ВМС Шрі-Ланки.

Речник ВМС Шрі-Ланки у своєму коментарі заявив, що 32 поранених з фрегата були врятовані та госпіталізовані. Водночас інші джерела повідомляють про 79 врятованих і щонайменше одного загиблого серед доставлених до лікарні. Хто саме атакував іранський корабель наразі невідомо.

