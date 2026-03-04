Що збило три американські винищувачі над Кувейтом: це було не ППО

Інцидент із втратою трьох американських винищувачів над Кувейтом став наймасштабнішою одночасною втратою авіатехніки США під час операції проти Ірану. Спочатку Центральне командування США повідомило, що літаки були збиті системами ППО Кувейту. Проте нові деталі ставлять під сумнів цю версію.

Три винищувачі США над Кувейтом збив пілот літака. Фото з відкритих джерел

Як пише The Wall Street Journal з посиланням на власні джерела, що мають доступ до попереднього звіту, причиною збиття трьох винищувачів США могла стати помилкова ідентифікація цілей кувейтським пілотом винищувача F/A-18 Super Hornet під час відбиття атаки іранських безпілотників.

"Пілот F/A-18 випустив три ракети по американських літаках. Всі три американські літаки впали, але їхні пілоти вдало катапультувалися", — вказало неназване джерело.

За оцінками експертів порталу The War Zone, системи протиповітряної оборони зазвичай використовують значно потужніші боєприпаси, що суттєво зменшують шанси на порятунок екіпажу. На думку аналітиків, саме цей факт підсилює версію про "дружній вогонь" з винищувача, ніж удари ППО по трьох американських літаках.

Офіційне розслідування триває, а Пентагон поки не коментує деталі.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Пентагон назвав імена перших загиблих американських військових у війні з Іраном. Своєю чергою президент США Дональд Трамп з погрозами відреагував на нові смерті американських солдатів у війні на Близькому Сході.

Також "Коментарі" писали, що США та Ізраїль можуть програти війну проти Ірану. Як виявилося, формальна військова перевага не означає автоматичної перемоги.