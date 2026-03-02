Аятоллы Ирана объявили "джихад" против США: что это значит

В Иране после гибели верховного лидера Али Хаменеи во время израильско-американских авиаударов высокопоставленные священнослужители объявили "джихад" против США и Израиля. Тысячи людей вышли на улицы Тегерана и других городов, скандируя антиамериканские лозунги и заявляя о поддержке режима.

Аятолла Насер Макарем Ширази. Фото: iranintl

После смерти Али Хаменеи в иранских городах прошли массовые антиамериканские протесты. Сторонники режима скандировали "смерть Израилю, смерть Америке". Один из самых влиятельных богословов Ирана аятолла Насер Макарем Ширази издал фетву, в которой объявил о джихаде против США и назвал месть "религиозной обязанностью всех мусульман".

"Народ Ирана и исламского мира стремится мести за кровь невинно убитого лидера революции. Главными виновниками этого преступления являются высокомерное правительство США и злонамеренный сионистский режим, и месть – это религиозная обязанность всех мусульман во всем мире искоренить зло этих преступников из мира", – сказал Ширази.

Подобную позицию высказал и аятолла Хоссейн Нури Хамедани, который в письменном виде призывал к возмездию виновным в смерти лидера.

"Все мусульмане обязаны отомстить за кровь своего лидера-мученика перед виновными в этом преступлении", — говорится в сообщении Хаммедани.

Понятие "джихад" означает "священная война". Кроме того, в Иране термин "джихад" охватывает не только вооруженную борьбу, но и идеологическое и духовное сопротивление врагу, которое воспринимается как угроза самому исламу. Для миллионов последователей аятоллы участие в мести за смерть лидера становится обязательной духовной миссией, а не просто приказом правительства. Такой призыв дает иранским спецслужбам и прокси-группам "зеленый свет" на проведение атак по всему миру под видом "священной войны".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Иран резко ответил США на экстренном заседании Совбеза ООН: "Имею только одно слово".

Также "Комментарии" писали, что после атаки США по Ирану в 2025 году аятолла Хоссейн Нури Хамедани призвал убить Дональда Трампа.