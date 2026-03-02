"Маю лише одне слово": Іран різко відповів США на екстреному засіданні Радбезу ООН

Напруження між Тегераном і Вашингтоном вийшло на новий рівень під час екстреного засідання Ради Безпеки ООН у Нью-Йорку. Посол Ірану Амір Саїд Іравані заявив, що має для США "лише одне слово", закликавши американського представника бути "ввічливим".

Представник Ірану в ООН Амір Саїд Іравані. Фото з відкритих джерел

Засідання Ради Безпеки відбулося 28 лютого після масованих ударів США та Ізраїлю по кількох містах Ірану, внаслідок яких загинув верховний лідер країни Алі Хаменеї. У відповідь Тегеран здійснив ракетні та безпілотні атаки по цілях у регіоні Близького Сходу, включно з об’єктами, пов’язаними з американською військовою присутністю.

Представник Ірану в ООН заявив, що публічні заяви США та Ізраїлю про "превентивний удар" не мають юридичних підстав і є політично вмотивованими. За його словами, Вашингтон і Тель-Авів відкрито задекларували мету зміни режиму в Ірані.

"У мене є лише одне слово. Я раджу представнику Сполучених Штатів бути ввічливим. Це буде краще для вас і країни, яку ви представляли, дякую", — сказав Іравані.

Також Іравані назвав дії США та Ізраїлю "актом агресії" і "воєнним злочином", що суперечить Статуту ООН.

"Президент Сполучених Штатів та прем’єр-міністр Ізраїлю відкрито взяли на себе відповідальність за цей акт агресії та чітко сформулювали зміну режиму як свою мету. Це не просто акт агресії, це воєнний злочин і злочин проти людяності. Посилання на "превентивну атаку", заяви про безпосередню загрозу чи інші необґрунтовані політичні твердження є необґрунтованими з юридичної, моральної та політичної точки зору", — сказав Іравані.

У відповідь представник США Майк Волц звинуватив іранський режим у масових репресіях проти власних громадян.

Нагадаємо, що атаки США та Ізраїлю 28 лютого відбулися після того, як переговори між Сполученими Штатами та Іраном щодо його ядерної програми завершилися без досягнення угоди. Трамп раніше погрожував вжити заходів проти Ірану, якщо вони не зможуть досягти угоди, і погрожував додатковими ударами, якщо Тегеран буде здійснювати заходи у відповідь.

