Алиев с угрозами отреагировал на атаку иранских дронов: готов ли Азербайджан вступить в войну
Алиев с угрозами отреагировал на атаку иранских дронов: готов ли Азербайджан вступить в войну

Ильхам Алиев назвал удар иранских дронов "террористическим актом" против Азербайджана.

5 марта 2026, 15:00
Автор:
avatar

Slava Kot

Президент Ильхам Алиев резко отреагировал на атаку беспилотников, запущенных с территории Ирана по территории Азербайджана. Глава государства назвал инцидент "террористическим актом" и объявил повышенную боевую готовность для азербайджанских сил безопасности.

Алиев с угрозами отреагировал на атаку иранских дронов: готов ли Азербайджан вступить в войну

Ильхам Алиев. Фото из открытых источников

Ильхам Алиев после падения иранских дронов на территории Азербайджана созвал заседание Совета безопасности и заявил, что Тегеран должен предоставить официальные объяснения и извиняться перед Баку.

"Против азербайджанского государства Ираном был совершен террористический акт. Нашим Вооруженным силам предоставлены соответствующие указания по ударам иранских дронов. Иранские чиновники должны дать объяснения и извиниться перед Азербайджаном", — сказал Алиев.

По словам президента, Азербайджан не намерен участвовать в каких-либо военных операциях против Ирана, но в то же время не оставит подобные атаки без ответа. Азербайджанский лидер подчеркнул, что все силовые структуры, включая Министерство обороны и пограничную службу, переведены в состояние боевой готовности.

Алиев также предупредил, что любая сила, которая попытается давить на Азербайджан, столкнется с ответом, который президент назвал "Железным кулаком".

Напомним, что 5 марта Иран запустил два беспилотника по территории Азербайджана. Один из дронов врезался в терминал аэропорта в Нахичеванской Автономной Республике, а другой упал вблизи школы в селе Шекарабад. Сообщений о жертвах нет.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о первой реакции Азербайджана на атаку иранскими дронами.

Также "Комментарии" писали, что Реджеп Эрдоган отреагировал на запущенную в сторону Турции ракету Ирана.



Источник: https://azertag.az/ru/xeber/prezident_ilham_aliev_nashi_vooruzhennye_sily_privedeny_v_sostoyanie_mobilizacii_nomer_odin-4059295
