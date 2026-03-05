Алиев с угрозами отреагировал на атаку иранских дронов: готов ли Азербайджан вступить в войну

Президент Ильхам Алиев резко отреагировал на атаку беспилотников, запущенных с территории Ирана по территории Азербайджана. Глава государства назвал инцидент "террористическим актом" и объявил повышенную боевую готовность для азербайджанских сил безопасности.

Ильхам Алиев. Фото из открытых источников

Ильхам Алиев после падения иранских дронов на территории Азербайджана созвал заседание Совета безопасности и заявил, что Тегеран должен предоставить официальные объяснения и извиняться перед Баку.

"Против азербайджанского государства Ираном был совершен террористический акт. Нашим Вооруженным силам предоставлены соответствующие указания по ударам иранских дронов. Иранские чиновники должны дать объяснения и извиниться перед Азербайджаном", — сказал Алиев.

По словам президента, Азербайджан не намерен участвовать в каких-либо военных операциях против Ирана, но в то же время не оставит подобные атаки без ответа. Азербайджанский лидер подчеркнул, что все силовые структуры, включая Министерство обороны и пограничную службу, переведены в состояние боевой готовности.

Алиев также предупредил, что любая сила, которая попытается давить на Азербайджан, столкнется с ответом, который президент назвал "Железным кулаком".

Напомним, что 5 марта Иран запустил два беспилотника по территории Азербайджана. Один из дронов врезался в терминал аэропорта в Нахичеванской Автономной Республике, а другой упал вблизи школы в селе Шекарабад. Сообщений о жертвах нет.

