Алієв з погрозами відреагував на атаку іранських дронів: чи готовий Азербайджан вступити у війну

Президент Ільхам Алієв різко відреагував на атаку безпілотників, які були запущені з території Ірану по території Азербайджану. Глава держави назвав інцидент "терористичним актом" і оголосив підвищену бойову готовність для азербайджанських сил безпеки.
Ільхам Алієв. Фото з відкритих джерел
Ільхам Алієв після падіння іранських дронів на території Азербайджану скликав засідання Ради безпеки та заявив, що Тегеран повинен надати офіційні пояснення і просити вибачення перед Баку.
За словами президента, Азербайджан не має наміру брати участь у будь-яких військових операціях проти Ірану, але водночас не залишить подібні атаки без відповіді. Азербайджанський лідер підкреслив, що всі силові структури включно з Міністерством оборони та прикордонною службою переведені у стан бойової готовності.
Алієв також попередив, що будь-яка сила, яка намагатиметься тиснути на Азербайджан, зіткнеться з відповіддю, яку президент назвав "Залізним кулаком".
Нагадаємо, що 5 березня Іран запустив два безпілотники по території Азербайджану. Один із дронів врізався у термінал аеропорту в Нахічеванській Автономній Республіці, а інший впав поблизу школи у селі Шекарабад. Повідомлень про жертви немає.
