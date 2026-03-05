Алієв з погрозами відреагував на атаку іранських дронів: чи готовий Азербайджан вступити у війну

Президент Ільхам Алієв різко відреагував на атаку безпілотників, які були запущені з території Ірану по території Азербайджану. Глава держави назвав інцидент "терористичним актом" і оголосив підвищену бойову готовність для азербайджанських сил безпеки.

Ільхам Алієв. Фото з відкритих джерел

Ільхам Алієв після падіння іранських дронів на території Азербайджану скликав засідання Ради безпеки та заявив, що Тегеран повинен надати офіційні пояснення і просити вибачення перед Баку.

"Проти азербайджанської держави Іраном було здійснено терористичний акт. Нашим Збройним силам надано відповідні вказівки щодо ударів іранських дронів. Іранські чиновники повинні надати пояснення та перепросити перед Азербайджаном", — сказав Алієв.

За словами президента, Азербайджан не має наміру брати участь у будь-яких військових операціях проти Ірану, але водночас не залишить подібні атаки без відповіді. Азербайджанський лідер підкреслив, що всі силові структури включно з Міністерством оборони та прикордонною службою переведені у стан бойової готовності.

Алієв також попередив, що будь-яка сила, яка намагатиметься тиснути на Азербайджан, зіткнеться з відповіддю, яку президент назвав "Залізним кулаком".

Нагадаємо, що 5 березня Іран запустив два безпілотники по території Азербайджану. Один із дронів врізався у термінал аеропорту в Нахічеванській Автономній Республіці, а інший впав поблизу школи у селі Шекарабад. Повідомлень про жертви немає.

